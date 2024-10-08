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健康網》3族群易有「慢性偏頭痛」 醫揭4飲食元凶
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人都有過偏頭痛的經驗，那您知道有時候它會演變成「慢性偏頭痛」嗎？新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄表示，約2%的患者會從「偏頭痛」進展成「慢性偏頭痛」，尤其是有精神疾病、心血管疾病、慢性疼痛疾病的患者。另外，攝取過多咖啡因、酒精、起司、速食的人，也容易誘發偏頭痛，長此以往就有可能造成慢性偏頭痛。
謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，她的診間有些漂亮的年輕女生，一開始頭痛是1個月發作2次以下、或偶爾發作，但隨著時間過去，頭痛頻率竟大幅增加，痛到眼冒金星，頭皮發麻，視力模糊，變成慢性偏頭痛。因此，她提供了偏頭痛慢性化的5原因。
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●飲食：酒精、過多咖啡因（如咖啡、巧克力）、起司、速食。
●肥胖：肥胖與頭痛頻率之間存在強烈的正相關，肥胖者更易發展為慢性偏頭痛。
●睡眠質量差：睡眠障礙如睡眠呼吸暫停綜合症（Sleep Apnea）和睡眠質量差也被認為是慢性偏頭痛的風險因素。
●過度使用藥物：研究指出，如果使用過量止痛藥物以及安眠藥，會使頭痛天數增加。
●長期壓力或是創傷。
慢性偏頭痛3大共病症
●精神疾病：如抑鬱症和焦慮症，尤其是在女性患者中，更容易導致慢性偏頭痛。
●心血管疾病：包括心臟病、中風、高血壓和高膽固醇等心血管疾病在慢性偏頭痛患者中也更為常見。
●慢性疼痛疾病：如纖維肌痛、背痛和頸部疼痛，這些病症在慢性偏頭痛患者中更常見。
遠離偏頭痛 日常保養遵守4招
●健康飲食：低鹽、低GI、含Omega-3食物（魚油）、生酮飲食。
●勿亂用藥：發作頻率1個月>4天的話，請諮詢醫師專業意見，討論預防用藥。
●規律運動，控制體重。
●充足睡眠。
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