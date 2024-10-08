車禍致胸鎖關節脫位 疼痛又上肢無力

▲圖1：術前電腦斷層，可見右側鎖骨因為胸鎖關節脫位的影響而翹起。（照片提供／許煥）

文／許煥

1名25歲男性年前車禍後，出現胸口突起、局部疼痛伴隨移動有響聲與上肢無力等症狀，嚴重影響生活，因此前往求診。

X光顯示鎖骨位置異常，電腦斷層清晰展示胸鎖關節異常，診斷為左胸鎖關節前脫位（圖1）。先採保守復健，包括休息、口服止痛藥、限制患側活動，並定期回診，密切監測症狀變化。

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一段時間後，患者疼痛緩解，但胸口鎖骨突出仍存在，左手肌肉無力讓患者他很困擾。

我認為單純保守治療難以徹底解決前脫位引起的功能障礙和外觀問題，於是建議手術治療。為其進行自體大腿後肌腱移植重建手術。術後患者胸口突起明顯改善，疼痛消失，左上肢肌力進一步恢復（圖2）。

▲圖2：術後3D電腦斷層重組影像，可見經過手術將韌帶重建後，右側鎖骨已經回復到和左側相對稱位置。（照片提供／許煥）

胸鎖關節脫位常見於高衝擊力事故如車禍或運動損傷，可分為前脫位和後脫位。

可分前脫位和後脫位

◎前脫位約佔80%，症狀較輕微，常見症狀如下：

●脫位側鎖骨突出。

●胸鎖關節處壓痛。

●上肢無力。

●上肢活動度降低。

治療上，多先採保守治療，包括休息、止痛、局部限制活動等。若症狀無明顯緩解，或伴有明顯功能障礙、外觀異常，再考慮接受手術治療。

◎後脫位相對少見，但較易傷及重要器官，發生縱膈血腫、氣管或食道壓迫、靜脈神經損傷等嚴重併發症，故建議儘早手術治療。

治療方法有多種，包括：

●保守治療：包括休息、止痛藥、固定等。

●韌帶重建手術：利用自體移植肌腱或異體捐贈肌腱，繞過鎖骨和胸骨縫合胸鎖關節，呈「8」字型，重建胸鎖關節的韌帶，恢復穩定性。微創傷口小，恢復快。

●內固定手術：在關節處置入鋼板、螺釘等，直接固定。適用於嚴重脫位或合併骨折的患者。

不同方法各有優勢，需要醫病共同決策，選擇最合適的治療方案。

提醒大家，胸口疼痛、變形，尤其是伴發呼吸困難、上肢無力等警示症狀時，一定要及時就醫，配合早期功能訓練，或是接受及時手術治療。

（作者為林口長庚骨科部運動醫學科主治醫師）

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