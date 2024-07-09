少見在市中心 台南出現第2例日本腦炎確定病例

台南出現第2例日本腦炎確定病例，衛生局派員前往個案住家設置捕蚊燈。（衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今（9）日新增1例日本腦炎確定病例，個案為居住於中西區的80餘歲男性，經查於住家附近2公里範圍內有鴿舍等高風險環境，研判於居住地點附近感染之可能性較高。

衛生局今天公布台南出現第2例的日本腦炎確定病例，該名男性於 6月21日開始出現意識障礙，至醫院急診就醫並收治住院治療，6月26日予以採檢通報， 7月9日經檢驗確診為日本腦炎，目前仍住院治療中。

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衛生局表示，經查個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點皆以住家及鄰近市場及運動中心為主，附近2公里範圍內有鴿舍等高風險環境，研判於居住地點附近感染之可能性較高，衛生單位已立即前往個案住家設置捕蚊燈及附近高風險場所進行調查評估，加強對鄰近民眾之衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

台灣日本腦炎病例主要發生於每年5至10月，其中6、7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。請民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑。

衛生局長李翠鳳呼籲，接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，提醒民眾應按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒，至各區衛生所或合約院所接種疫苗；居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境之民眾應加強自身防蚊措施，如自覺有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。

台南出現第2例日本腦炎確定病例，衛生局派員調查確診者居住地點附近可能之感染源。（衛生局提供）

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