高中職「身心調適假」8月上路 青民協籲配套措施要完善

高中職「身心調適假」將於8月起上路，台灣青年民主協會呼籲配套措施更完善避免上路後產生爭議；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部本月1日預告高中職「身心調適假」將於8月起上路，盼藉此協助學生覺察其心理狀況並促使教師、家長重視、覺察學生心理狀況。台灣青年民主協會則肯定教育部修法，但也呼籲配套措施更完善避免上路後產生爭議。

大專校院陸續推出「心理假」，教育部本週也正式上網預告「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文修正草案，其中在第24條學生請假假別中正式加入「身心調適假」，至於請假規定，則由學校定之。

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教育部指出，為協助有輕微心理不適、心理困擾之學生，調整心情，平衡身心狀況，渡過短期心理不適，增訂身心調適假假別，協助學生覺察其心理狀況並促使教師、家長重視、覺察學生心理狀況。

而高中心理健康假在今年3月就已有42校進行試辦，試辦方案主要內容包含，學生輕微心理不適可以申請請假；學生1個學期可以請最多3天的「身心調適假」每次請假必須以「半天」或「1日」為單位，不能請1節課或2節課。

此外，請心理假時，必須取得家長或實際照顧者的同意證明；高中職定期學業成績評量及補考期間，都不適用身心調適假；心理假不算事假，不適用扣考規定，請身心調適假的學生不能領全勤獎 等。

教育部本月一日預告高中職「身心調適假」將於8月起上路。（資料照，記者楊綿傑攝）

台灣青年民主協會對教育部開始重視學生心理健康，並將身心調適假法制化表示肯定，但認為需要有相應的配套措施，如台北大學設計在學生請心理假的當下，系統就會寄出「關懷信件」，信件裡會有諮詢專線、紓壓方法，也會有學校諮商的預約網址，但學生不需要回覆這封信，可以自己在信件裡看看有沒有適合自己調適的方法。

青民協建議，教育部應檢視本學期各校試辦的情況，包含請假的學生人數、後續關懷輔導措施等等，也可參考各大學目前辦理情況，建立更完善的配套措施，避免8月1日新學期上路後，教學現場師生間的認知差異，或有學校不讓學生依法請身心調適假的狀況，讓身心調適假能確實發揮當初政策所設定達到的效果。

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