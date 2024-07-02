健康網》老年孤獨增心臟病、中風危險 7招減少長輩孤獨感

醫師指出，老年人常感孤獨，常見成因包括失去伴侶或其他親人、行動能力下降、視力和聽力惡化、慢性疾病、無法搭乘交通工具、中斷喜好活動等；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有多久沒有關心爸媽及長輩？長輩感到孤獨的情況越來越常見，甚至每3個就有1名長感孤單或處於社會孤立，醫師曾家承引述研究指出，孤獨和社會隔離恐增加心臟病、失智、中風、焦慮和憂鬱風險，建議改善社會聯絡：每天定期聯絡親友、參加社區團體活動、參與線上課程或講座、從事團體運動課程、從事志工、尋找團體力量排解喪親悲痛，或與醫師討論，均有助於延年益壽、改善身心健康。

該項研究刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA Network），耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」發文彙整內容指出，所謂社會孤立（social isolation）是個人與家人、朋友或社群缺乏充分聯絡的狀況。孤獨（loneliness）則是自己的主觀感受，一個人可以獨處而不感到孤獨；也可以被人包圍，仍感覺孤獨。

請繼續往下閱讀...

對女性影響更大

根據2023年調查，美國老年人（50到80歲）有37%人口感到孤獨，34%感到社交孤立。曾家承表示，孤獨對女性的影響比對男性更大，在身心健康較差的人、健康狀況或殘疾限制日常活動的人、失業、獨自生活或年齡在50至64歲（相比較於65到80歲）的人中尤為常見。

老年人常感孤獨，常見成因包括失去伴侶或其他親人、行動能力下降、視力和聽力惡化、慢性疾病、無法搭乘交通工具、中斷喜好活動。

曾家承提醒，長輩比起年輕人，在知曉知心好友或親人過世後，容易身體虛弱或行動力下降（如上下公車不便，更不想出門），孤立孤獨的風險更高，會進一步侵蝕已受損的健康，增加了心血管、失智、心理疾病的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法