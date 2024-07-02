17歲羽球小將猝逝》運動對心臟負擔大 重症醫呼籲「人人都要會CPR」

中國17歲羽球選手張志杰在場上暈倒後驟逝。（圖片取自推特）

相關新聞請見：

17歲中國羽球新星比賽途中突倒地抽搐 送醫不治

17歲羽球小將猝逝 醫：不舒服時停止運動

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕17歲中國羽球國手張志杰，近日在印尼比賽時，突然倒地抽搐，緊急送醫後仍不治身亡。胸腔暨重症專科黃軒直言，運動消耗大量體力，且對心臟負擔大，容易發生猝死，因此呼籲各國「沒有AED、受訓的救護人員在現場，是不准開賽的，一旦開賽都是違法行為」！並強調「人人都要會心肺復甦術（CPR）」，且應做到現場CPR，運動員為國爭光，國家當為他們，爭取寶貴的生命。

1名17歲中國羽球國手張志杰，在印尼比賽時突然暈倒抽搐，送醫後不治身亡。（圖擷自微博）

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文直言「運動員猝死得馬上有人急救」，並分享過往運動場上案例。丹麥足球員艾利克森（Christian Eriksen）曾在2021年歐國盃B組對戰芬蘭時，因心臟驟停倒地，醫護人員當場施行CPR，救回一命，今（2024）年歐國盃足球賽，丹麥更是靠艾利克森進球，終場與斯洛維尼亞言和，成為這場比賽令人動容的一環。

至於近日發生的中國羽球國手運動場上猝死事件，黃軒說，當張志杰倒地時，雖教練有立即進入比賽場地，但羽毛球比賽裁判卻示意教練不要接近球員，教練見狀只能揮手，讓救護人員趕快過來營救。大約1分鐘後，場邊救護人員才進場，2分鐘後以擔架將運動員抬離，過程中沒有進行相關的「急救行為」；對此，他怒批「你們以為把猝死運動員，搬離球場，人家就活起來了嗎？」

人人都要會CPR！黃軒強調，球員要會、裁判要會、教練要會，「全球所有運動場地，都要有AED」，還有「現場急救」，而不是「現場搬離」，這是專業醫療人員的基本常識！除非只是搬運工人在當救護人員。即使如此，搬運工人也是要會CPR，人人都要會CPR，且應做到「現場CPR！」

黃軒提及，只要是消耗大量體力的運動場上，就可能發生運動員或選手猝死！「只會狂叫！會亂喊！你只會把運動員搬離現場，但不會現場急救嗎？太可惜了。」

黃軒呼籲，全球各地、各國國家，「沒有AED、受訓的救護人員在現場，是不準開賽的，一旦開賽，都是違法行為！」因為運動肯定會消耗大量體力，且對心臟負擔大，就容易發生猝死。「這些運動員都為國爭光，國家當為他們，爭取寶貴的生命！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法