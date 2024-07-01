17歲羽球小將猝逝》運動員也會心肌梗塞 醫：不舒服時停止運動

中國1名17歲羽球國手張志杰，昨在印尼比賽時突然暈倒，送醫不治。（圖擷自微博）

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驚悚影片曝！17歲中國羽球新星比賽途中突倒地抽搐 送醫不治

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國一名羽球小將張志杰近日在印尼比賽時，突然倒地抽搐，送醫不治，得年僅17歲。而確切的死因尚不明朗，有網友認為可能是心肌梗塞；另有網友認為可能是因病毒感染。不僅是運動員，過去運動健將猝死的案例，相當常見。宇平診所心臟內科醫師劉中平建議，從事高強度訓練以前，最好評估自己的心臟風險，若有不適應立即停止。

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中國媒體報導，2024年亞洲青年羽毛球錦標賽在印尼日惹市舉行，張志杰出戰日本時，突然昏倒倒地，四肢抽搐，隨後沒有動作。而張志杰在送醫搶救後宣告不治。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」說明，美國著名的NCAA（全美大學體育協會）是職業選手的搖籃，然而根據過去20年的研究顯示，美國大學校隊成員有比較高的心臟猝死機會，特別是第一級的男子籃球錦標賽選手，比起美式足球和田徑選手都要高。 其中最常發生猝死的原因是肥厚性心肌病變以及心臟冠狀動脈異常，這兩種疾病是可以透過先進的醫療設備及早診斷出一些患者的。 超過一半的心臟猝死發生在運動中，如果是冠狀動脈的疾病，則幾乎全部都在運動中發生。

劉中平表示，透過加強運動選手的心臟疾病篩檢和急救設備提升以及CPR技術的推廣，數據顯示這20年來美國NCAA選手心臟猝死的死亡率有明顯降低，顯示醫療的努力是可以減少運動員的生命危險。

劉中平建議，如果要從事高強度的體育訓練之前，最好評估一下自己的心臟風險，有任何不舒服都要停止運動，及早就醫。

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