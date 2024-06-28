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高溫小心熱傷害 防範3字訣「涼、補、心」

2024/06/28 12:02

天氣太熱小心熱傷害，謹記3字訣防範。（苗縣府衛生局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近日天氣持續保持高溫，台灣成為「夯番薯」，部分民眾也熱到中暑。苗栗縣政府衛生局今天建議，民眾可以預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，即保持「涼」爽、「補」充水分與提高警覺「心」。

苗縣府衛生局指出，今年4月單一月份，全國因熱傷害就診人次為231人次，相較於去年增加1倍以上。而熱傷害6大高風險族群（嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者）更應留意。

苗縣府衛生局建議，3字訣中保持「涼」爽為注意衣著、加強散熱與選擇適當休息場所；「補」充水分為定時補充水分、補充電解質與避免亂補充充含酒精、咖啡因及大量糖分的飲料；提高警覺「心」則為留心氣象預報與注意身心狀況。

另外，苗縣衛生局提醒，若民眾感到體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀時，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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