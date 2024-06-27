過敏性鼻炎擾人，患者注意選用適當藥物。示意圖。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少國人長期受到過敏性鼻炎所苦，但仍有患者努力避開過敏原如灰塵、皮屑等仍深受困擾。苗栗縣政府衛生局建議，若患者有相關問題，可至藥局或醫療院所求助，在醫師和藥師的指示下，依照個別情況服用抗組織胺或使用鼻噴劑來緩解。

苗縣府衛生局表示，抗組織胺類藥品可藉由阻擋身體接收組織胺，因而減少過敏引起的流鼻水、打噴嚏等不適感。市面上常看到的抗組織胺分為第一代以及第二代。但第一代抗組織胺伴隨嗜睡的副作用，須避免在開車或操作器械前服用，如果有攝護腺肥大引起排尿困難、青光眼的民眾，也不適合使用第一代抗組織胺。

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至於第二代抗組織胺藥品副作用較少，較無嗜睡的副作用。因為對於抗過敏的專一性更高，比較不會像第一代藥品影響副交感神經，可以減少口乾舌燥、便秘、排尿不順的問題。

而患者常使用的鼻噴劑，苗縣府衛生局指出，鼻噴劑常見成分包括抗組織胺、去鼻充血劑和類固醇。若選用鼻噴懸浮劑，使用前需先搖晃均勻才能使用。此外，第一次使用或超過兩週沒使用的鼻噴劑需要先對空按壓數次，等待均勻藥液噴出才能夠使用。

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