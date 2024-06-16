50歲婦女走路一拐一拐 「脊骨矯治療法」減緩疼痛頻率

「脊骨矯治療法」有別於傳統傷科的治療方式，以輕柔搖晃方式進行。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市一名50歲的婦女長期受髖關節退化困擾，走路總是一拐一拐，經過多次醫療復健仍效果不理想，經恩主公醫院中醫部針傷科主任黃敬仁採用「脊骨矯治療法」後，婦女疼痛的頻率減少，走路的步態也變得比較穩定。

根據台灣衛生福利部資料，70歲以上的老人大多數都有退化性關節炎問題，產生疼痛、腫脹、發熱等症狀，嚴重的話更會造成骨刺和關節變形，導致影響活動能力。

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黃敬仁表示，過去傳統的傷科治療採取推拿、按蹻、關節調整的方式，讓身體肌肉與骨骼錯位、不舒服位置的痠痛暫時性得到緩解，但因為人的姿勢有慣性的問題，疼痛復發的頻率較高，若需要進一步改善病症，則需要針灸或是「脊骨矯治療法」。

黃敬仁指出，「脊骨矯治療法」手法較輕柔，能將錯位的肌肉、筋膜和骨頭，還原到身體結構該有的位置，幫助患者回歸身體系統平衡，適合有關節受傷、肌肉痠痛、腰椎勞損、脊椎小面關節錯位和髖關活動障礙的患者。上半身的脊骨矯治療尤其對五十肩、媽媽手這類肌肉痠痛的問題，效果特別顯著，而下半身的療法針對髖關節肌肉的病症，扭到、拉到或是閃腰的患者，藉由下肢調整的方式，讓肌肉的位置還原。

但是椎底動脈血循不良、動脈瘤、骨骼腫瘤、骨骼感染、不穩定性脊椎、發炎性關節炎（如類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎）、嚴重神經損傷的患者不適合「脊骨矯治療法」。黃敬仁提醒，治療前須經過專業醫師評估，並有豐富操作經驗的醫師來執行。

中醫部針傷科主任黃敬仁採用了「脊骨矯治療法」幫助有退化性關節炎的患者擺脫困擾。（恩主公醫院提供）

「脊骨矯治療法」上半身的脊骨矯治療針對五十肩、媽媽手這類肌肉痠痛的問題。（恩主公醫院提供）

「脊骨矯治療法」下半身的療法主要針對髖關節肌肉的病症，扭到、拉到或是閃腰的患者。（恩主公醫院提供）

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