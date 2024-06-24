新冠升溫！台南37區衛生所 加開夜間及假日新冠疫苗門診

台南市即日起加開新冠XBB疫苗假日接種門診。示意圖。（圖取自shuttestock）

〔記者王姝琇／台南報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情急速升溫，台南本土確定病例（併發症）截至22日累計達902例。衛生局表示，為防範此波疫情，即日起37區衛生所加開夜間及假日疫苗門診提供接種服務。

衛生局表示，截至6月22日，台南COVID-19本土確定病例（併發症）累計902例，上週（第25週）新增77例，較前一週的64例上升20％，其中65歲以上長者占80％，近期更是有接獲到1歲以下嬰幼兒COVID-19確定病例（併發症）。

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資料顯示，累積併發症中未曾接種過新冠XBB疫苗者高達9成，衛生局呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種，若家中有6個月以下嬰幼兒，或經醫師評估無法接種新冠疫苗者，建議家中其他成員皆應施打新冠XBB疫苗，以達到群體免疫，保護全家減少感染的機率。

衛生局長李翠鳳表示，為提升民眾免疫保護力，避免感染新冠後造成重症和死亡，即日起37區衛生所加開夜間及假日疫苗門診，提供接種服務，請尚未接種過XBB疫苗之市民儘快安排接種；已接種1劑且間隔12週的65歲以上長者，或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險對象，建議再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生。

李翠鳳說，暑期即將開始，預期未來出入境旅客數驟增，加上口罩令的解除，病毒傳播風險也隨之提升，市民朋友若於人潮聚集，且無法保持適當距離或通風不良場所時，除接種疫苗預防新冠重症，更應加強勤洗手、戴口罩等個人衛生防護；如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速使用家用快篩及時就醫，並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

台南市即日起加開新冠XBB疫苗假日接種門診。（南市衛生局提供）

台南市即日起加開新冠XBB疫苗「平日夜間」接種門診。（南市衛生局提供）

台南市即日起加開新冠XBB疫苗「平日夜間」接種門診。（南市衛生局提供）

台南市即日起加開新冠XBB疫苗假日接種門診。（南市衛生局提供）

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