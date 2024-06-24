健康網》發燒、喉嚨痛、咳嗽患者擠門診 醫：病患多到不像夏季

醫師觀察，近期因發燒、喉嚨痛、咳嗽就診的兒童相當多。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「最近的病人多到不像夏天！」醫師談到在門診的觀察，發現發燒、喉嚨痛、咳嗽的就醫病人多到「不像是夏季」。過去夏季多耳鼻喉科與小兒科的淡季，病人數偏少，然近期因發燒、喉嚨痛、咳嗽的就診病人多到不像是夏季。

「不要覺得醫師就不會生病，最近也是喉嚨痛痛，差一點發燒！」耳鼻喉科醫師張益豪在粉專「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」表示，今（2024）年六月「很不像六月，夏天上呼吸道感染是會比冬天少很多的。但身為家長的你，有沒有發現自己與小孩怎麼夏季感冒發燒這麼頻繁！」

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張益豪說明，最近門診確實不管兒童或者小孩，發燒、喉嚨痛、咳嗽的就診病人多到不像是夏季，過往夏天都是耳鼻喉科小兒科的淡季，也就是病人數會比冬天少30%左右。

張益豪分析，這些上呼吸道症狀的民眾，確實不乏有「流感病毒」與「新冠病毒」的確診者，流感來說，上呼吸症狀通常比較齊全，大多有身體酸軟、咳嗽、鼻塞、流鼻水較多項的上呼吸道表現。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的症狀還是跟過往一樣變化多端、排列組合蠻多的，有的單純流鼻水、鼻子痛，而有的是以頭暈、甚至噁心嘔吐為表現，但也有部分民眾就只有喉嚨痛。

有些人想問，流感與新冠病毒感染有沒有很相似的表現？答案是「有的！」張益豪說明，大多都會有高燒、疲倦、喉嚨疼痛或咳嗽，也因為很相似，醫師在診斷時，還是需要以快篩來協助診斷。

張益豪說明，新冠疫情已經三年多了，民眾對於快篩其實把握度都蠻高的，可以自我檢測，但如果是流感病毒，就需要透過醫師的檢查技巧來幫民眾做快篩，民眾是無法在外面取得流感病毒的快篩產品的，需要到醫療院所接受檢查，甚至流感季節盛行的季節，公費抗流感病毒藥物的給予，是只需要醫師的臨床檢查經驗判斷，認為民眾是流感，就可以直接給予，不需要有快篩陽性（這是因為考量到偽陰性的問題）。

張益豪說明，新冠確診之後，目前治療方式有西醫的抗病毒藥物跟中醫的清冠一號。流感部分呢？有抗病毒藥物，不管是一次服用兩顆服用一次即可的劑型、早晚一次五天的劑型，效果都不錯，建議跟醫師討論之後再來使用公費或自費抗流感病毒藥物。

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