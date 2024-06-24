護理人力荒致關床頻傳 部北院長分享留人撇步「一床未關」

衛福部立台北醫院今天舉行「部北護理好幸福」記者會。右四為院長鄭舜平、右三為副院長郭憲華、右一為護理科督導長王卿凌；第三排左三、四分別為ICU護理師簡子媛、吳育慈。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕護理人力不足時有所聞，原因包含工時長、壓力大、風險高、薪資與尊嚴低、勞動條件不佳等，中華民國護理師護士公會全國聯合會公布統計數據，今年1至5月護理人員執業人數平均落在19萬人上下。衛福部立台北醫院今（24）天舉行「部北護理好幸福」記者會，醫福會副執行長楊南屏也現身聆聽並表示，將把部北友善職場的經驗帶回，提供其他部立醫院觀摩學習。

部北院長鄭舜平表示，部北現有護理人力總值班615人，急性、一般、精神病床數共395床，持續改善、營造友善職場，提供優渥薪資，讓同仁可以準時下班、安心吃飯、快樂休假，大幅降低離職率，加上優秀新血挹注，當護理人員出走潮、北部醫院因護理人力荒導致關床頻傳，院內目前一床都沒關、急診24小時滯留比例維持2%，即便近期新冠肺炎患者大增，透過靈活調度負壓病房，並未造成太大影響。

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護理科督導長王卿凌說，除了導入智慧資訊科技系統，得以235克手機取代部分80公斤護理行動車的功能，減少原本夾帶的手腕痛、下背痛等職業傷害，以及節省繁瑣流程、盤點時間，提升核對效率與病人安全，降低給錯或延遲給藥的可能及護理負荷。此外，每年會有兩次「與院長有約」，食衣住行育樂可享員工餐優惠、知名品牌制服、宿舍包水電月租1千元、機車免費停、健身重訓、視障按摩、觀賞院線片等。

工作9年的加護病房（ICU）護理師吳育慈指出，醫療暴力事件層出不窮，之前遇過家屬對於患者病情惡化難以接受，把護理人員當出氣包，透過言語、肢體攻擊，讓人覺得自己也是人生父母養，為何要被人辱罵，但當下只能先安撫患者家屬，暫時將委屈往肚裡吞，院方也會啟動跨團隊小組，主管一同出面協調，壓力大時給予關懷支持，並且進行後續輔導、活動減壓，團結合作。

另一名ICU護理師簡子媛提到，應屆畢業就到部北工作，至今已5年，剛到院時覺得醫院很小、離家又遠，而且加護病房有點舊，應該不會待太久，當作累積經驗，第一年常跟不上進度，還要面對家屬的不理解、不信任，甚至大呼小叫，也曾聽聞患者不想待在病房而咬人，不禁覺得這份工作不適合她，但在學長姊級主管不斷鼓勵下，也看到大小設備陸續更新，環境更加舒適，員工福利豐富多元，讓她心甘情願堅守崗位。

身兼護理人員家眷的楊南屏表示，衛福部所屬醫院共有26間醫療機構，總員工1萬8000餘人，其中護理佔比45%達8000餘人，兩週前曾召開共識營，探討護理人員留任、友善職場經營等課題，按照護理及健康照護司資料顯示，目前護理培育方面，畢業生每年只有6成進入職場，到了30歲左右，許多人才會因家庭因素離開職場，如何營造理想的職場環境，使這些人願意留下，將是共同努力的目標。

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