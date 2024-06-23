腹股溝疝氣手術 醫：達文西機器手臂克服腹腔鏡缺點

南市安南醫院一般暨消化系外科主任李兆人醫師（左）在院內執行首例達文西機器手臂手術。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院從2023年4月引進達文西第四代Xi機器手臂，迄今已逾1年。在新機器引進後執行首例達文西手術的一般暨消化系外科主任李兆人醫師指以腹股溝疝氣手術為例，一般醫療先進國家普遍用腹腔鏡來修補疝氣，不過腹腔鏡有手術部位空間狹小、操作角度特殊，有時不易操作的缺點，達文西機器手臂可克服這難題。

李兆人表示，腹股溝疝氣修補方式眾多，醫療先進國家近年普遍使用腹腔鏡來修補疝氣，執刀醫師僅需看著電視螢幕，手持腹腔鏡器械將疝氣囊從筋膜缺口處分出，鋪上人工網膜擋住缺口，固定後再將腹膜縫合；不過，因為手術部位空間狹小，且操作角度特殊，這些步驟有時不容易操作。

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隨著醫療科技日新月異，先進達文西機器手臂的發明與運用，使得腹腔鏡漸被冠上「傳統」手術；醫療先進國家腹肌溝疝氣微創手術，如今又分成「機器手臂手術」與「傳統腹腔鏡手術」。李兆人指出，與腹腔鏡手術相比，達文西機器手臂的靈巧超越人手操作的極限，能協助外科醫師順利進行困難部位與狹小空間的手術，尤其醫師頭部、手臂都被支撐著，只需坐著就能輕鬆操作，比較不會有體力超出負荷或透支的情形。

而機器手臂的靈巧，加上3D立體影像清晰顯示組織結構，能更有效掌握體腔內的距離感，即便困難角度也可完美縫合。當創傷越小、人工網膜固定越好、腹膜縫合越完美，術後疼痛感就越低、越不會復發，也越不會造成腸沾黏。李兆人強調，美國使用機器手臂修補腹股溝疝氣已成為醫療大宗，台灣也已經累積足夠多的達文西機器手臂手術經驗，但目前機器手臂修補疝氣的手術費與器械耗材需要自費。

南市安南醫院達文西手術團隊進行首例達文西機器手臂手術。（安南醫院提供）

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