淡海次醫療區域新醫院如何興辦？ 侯友宜：2方案都會做好評估

鄭宇恩質詢淡海次醫療區域新醫院如何興辦？侯友宜說，如果中央無償撥地，市府「拿回來自己做不是問題」。圖為新北聯醫示意圖。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕全國醫療區域劃分超過10年未調整，衛生福利部5月底公告修正草案，新北市石門、三芝、淡水、八里區將合併改劃為「淡海次醫療區域」，新北市府已表態會爭取在淡海新市鎮二期預留醫療用地，市議員鄭宇恩今（6）日質詢市府規劃新醫院如何興辦？是由中央有償撥地後BOT鼓勵民間投資，還是爭取中央無償撥地，市府自辦新北聯合醫院？市長侯友宜斬釘截鐵表示，如果中央無償撥地，市府「拿回來自己做不是問題」。

鄭宇恩說，淡海新市鎮人口年底就會成長到20萬人，不可能醫療量能全靠淡水馬偕醫院，市府喊出要在淡海新市鎮二期爭取保留醫療用地，新市鎮二期是國土管理署的計畫，市府要儘早提出選址建議；未來增設新醫院有2個方案，一是中央有償撥地，市府鼓勵民間投資，比照土城醫院辦BOT，二是中央無償撥地，市府自辦新北聯醫，市府屬意哪個方案？

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侯友宜說，若無償撥地，市府拿回來自己做不是問題，2個方案市府都會做好評估。

鄭宇恩緊接著表示，希望市府儘速完成財務試算、可行性評估、選址等先期規劃，儘早向國土署提出建議，好讓中央在淡海二期徵收計畫書載明無償撥用供地、需地機關是新北市府，否則計畫年底前將要公展，不要等計畫書載明就難以更動。

衛生局長陳潤秋、城鄉發展局長黃國峰說，市府自辦聯醫是選項之一，以淡海新市鎮目前人口狀況，需求約是一個社區型小醫院，未來人口會隨產業不斷進駐新市鎮，對於未來醫療需求市府要做好整體評估，會在新市鎮二期計畫中提出用地需求；計畫公展之前，會先舉行地方說明會。

鄭宇恩也喊話，希望不要像三重果菜市場一樣，原地重建、遷建蘆州「2案並陳」，侯友宜回應道，市府本來就2個方案選1項，市府全力向中央爭取。

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