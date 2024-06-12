議員要求兌現腫瘤大樓 南市：秀傳已提規劃書本月辦公聽會

台南市長黃偉哲表示，腫瘤大樓的建置是市府努力的目標，只要是對市民有益的，市府責無旁貸為民爭取。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕南市議員王家貞今天總質詢，要求目前由秀傳醫療社團法人經營的台南市立醫院，儘速興建「腫瘤大樓」，為癌友們打造一個好的癌症專屬照護中心。南市衛生局李翠鳳表示，目前秀傳醫療社團法人已提送規劃書，衛生局將於本月舉辦2場公聽會。

王家貞指出，秀傳醫療集團先前就承諾在台南市立醫院要興建腫瘤大樓，在2018年續約時，新合約中雖有再次提及腫瘤大樓，但卻未列「必要」興建的項目之一，倘若秀傳醫院（台南市立醫院）不願兌現承諾，新約竟也僅是「解約」而已。而合約將於今年6月底屆滿，因現行法令的要求及限制，使得現址依舊是一處停車場，完全不見癌症大樓的影子。

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市長黃偉哲表示，腫瘤大樓的建置是市府努力的目標，但設置腫瘤大樓雖並非降低癌症罹病率唯一的解藥，不過既然民間經營投資人曾經承諾，只要是對市民有益的，本府責無旁貸為民爭取。

衛生局表示，台南市立醫院的經營契約於2018年續約，契約中有規範，秀傳醫療社團法人至遲應今年6月30日前，依促參法第46條規定「自行規劃（包括但不限於本計畫、綜合醫療大樓）提出申請」，目前秀傳已提送自提規劃書，於自提規劃構想書有承諾興建「新醫療暨腫瘤大樓」。為廣納各界意見，衛生局將於6月20 日（四）下午7時至9時及6月22日（六）上午9時至11時舉辦2場公聽會，歡迎各界共同參與監督南市重大醫療BOT案。

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