健康網》傷口不留疤 照護5步驟一次看

藥師分享照護傷口5步驟：清潔、止血、濕潤療法、敷料選擇、觀察是否感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不小心受傷，怎麼照顧傷口才能讓它快點好、減少感染、不留疤呢？萬一處理方式錯了，小傷也可能變成大麻煩！藥師李翊弘、鄭琳珍表示，照護5步驟：清潔、止血、濕潤療法、敷料選擇、觀察是否感染，一步都不可少。另外，老觀念結痂就好別動其實是錯誤的，若傷口周圍乾裂，可能影響癒合，建議適度使用敷料或修復藥膏。

李翊弘、鄭琳珍在臉書專頁「肥軟藥師與囧丸狗的實驗生活」發文表示，當傷口出現後當務之急是先清潔，如是輕微傷口（如擦傷、割傷），用生理食鹽水或乾淨的流動清水沖洗傷口；若是較深或污染傷口（如摔傷、鐵釘刺傷）建議使用優碘消毒，並觀察是否需要打破傷風疫苗。

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李翊弘、鄭琳珍說，接著止血與保護傷口，小傷口可用乾淨紗布或無菌棉墊輕壓傷口止血；流血較多的傷口則是加壓止血5-10分鐘，若仍無法止血，應儘速就醫；第3步是保持傷口濕潤，促進修復，過去常說「讓傷口透氣比較好」，其實適度保持濕潤有助於傷口癒合。可使用人工皮、敷料或含有透明質酸（玻尿酸）的藥膏來維持濕潤環境，加速組織修復。

李翊弘、鄭琳珍指出，接下來要依照傷口類型選擇適當敷料。小擦傷、淺表性傷口，選擇透氣OK繃、小面積人工皮；較深的割傷、傷口滲液較多，選擇無菌敷料或泡棉敷料，傷口乾燥結痂時，塗抹傷口凝膠，避免傷口過乾。

李翊弘、鄭琳珍提醒，隨時要觀察傷口，避免感染，如出現傷口紅腫、疼痛加劇、分泌物變黃變濃、異味、發燒、傷口範圍擴大時，代表可能感染，應盡快就醫。

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