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健康網》女性必看！預防婦癌10飲食：鮭魚、燕麥都入列
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要預防婦科疾病，吃什麼最有用？營養師李婉萍於臉書PO短片分享10種食物，為健康築起防護牆，像是對抗子宮頸癌可以吃芭樂、草莓、南瓜以及空心菜；對抗子宮體癌可多吃糙米、燕麥和十字花科蔬菜；對抗卵巢癌則可多吃鮭魚、亞麻籽與核桃來抗發炎。
預防3大婦癌這樣吃
●子宮頸癌：跟HPV病毒有關。維生素C和β-胡蘿蔔素能夠增強免疫力，可以吃芭樂、草莓、南瓜還有空心菜。
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●子宮體癌：和肥胖荷爾蒙失調有關，記得少吃高油高糖，多攝取膳食纖維。可以吃糙米、燕麥，還有十字花科的蔬菜。
●卵巢癌：Omega-3可以降低發炎，降低癌症細胞的生長。推薦吃鮭魚、亞麻籽還有核桃。
4種地雷飲食少踩
李婉萍曾指出，談到影響女性健康最常見的疾病，不外乎就是子宮肌瘤、子宮頸癌、卵巢癌等，根據流行病學研究結果顯示，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品、酒精、牛奶和乳製品的攝取量，似乎都與罹病風險成正比。
其中，高油脂食物、紅肉及火腿等加工肉品兩種因為含有大量飽和脂肪且低纖，被認為有增加雌激素濃度或活性的趨勢，會增加子宮肌瘤和卵巢癌風險。而酒精也可能會促進子宮肌瘤的生長，當中尤其以啤酒的攝取量呈正相關性。
除了飲食，定期進行子宮頸抹片檢查和接種HPV疫苗也是預防子宮頸癌的重要措施，一起從飲食和生活習慣做起，守護自己的健康。
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