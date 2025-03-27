健康網》胖子癌症治療死亡風險降3成！ 醫：胖仍是罹癌因子

雖然胖子在一些癌症治療上有優勢，但肥胖仍是罹癌因子；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖會增加罹患乳癌、結直腸癌、肝癌等，至少13種癌症的風險，醫學上早就把肥胖當成癌症的危險因子，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，居然有研究顯示「肥胖患者的5年生存率明顯高於正常體重患者」，不過科學家認為，肥胖者的免疫系統可能因為長期發炎或特殊狀態，讓免疫藥物更能發揮作用，或者只是單純的營養比較好。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，罹癌時千萬不要想用不吃不喝餓死癌細胞，但也不是「盡量吃」。根據美國疾病預防控制中心（CDC）的資料，肥胖跟超過40%的新發癌症有關。肥胖的人罹患子宮內膜癌的風險可能是正常體重的7倍，食道腺癌風險也高出2.4-4.8倍。而另一面：在接受免疫檢查點抑制劑（一種癌症免疫療法）治療時，肥胖患者的存活率竟然更高，這不只是單一案例，而是多項研究都發現的現象。

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蕭捷健指出，2025年3月，一項發表在《Cancer》期刊的大型研究，分析了18434名接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症患者，這些人來自多家醫療機構的電子病歷資料。研究把肥胖組（BMI≥30）和正常體重組（BMI 20-24.9）做了配對比較，結果發現：肥胖患者的5年生存率明顯高於正常體重患者，死亡風險降低了約31%。更驚人的是，這現象在多種癌症中都看得到，比如肺癌、皮膚癌、乳癌等，只有腎臟癌例外。

蕭捷健說，對於已經罹癌的患者，這項研究倒是個新線索。醫師可以根據患者的體重，來評估免疫治療的效果，甚至調整治療計畫。但這不代表要刻意增重，而是要在醫師指導下，根據個人情況做決定，希望未來能找到方法，讓瘦弱的患者也能享有這種「優勢」。

保持健康體重能降低4成癌症風險

蕭捷健提醒，世界衛生組織（WHO）警告，肥胖在歐洲已經快超過吸菸，成為可預防癌症的最大風險，因此對一般人來說，保持健康體重來預防癌症比什麼都划算，但如果你或親人正在接受免疫治療，體重超標可能不是壞事，不用額外焦慮，甚至可能讓治療更有希望。

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