台中新增1例本土麻疹病例 曾搭台鐵及公車

台中新增1例本土麻疹病例，衛生局公佈公共場域足跡坐公車、台鐵。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增一名本土麻疹確診案，為30多歲女性，3月22日出疹確診，3月中旬有國內外縣市旅遊史，18日、19日及21日搭乘91路、91路延公車及台鐵區間車，提醒民眾如有公共場域足跡重疊注意。

衛生局公佈該確診病例於3月18、19及21日，在早晨搭91路公車（新社站-豐原轉運站）及台鐵區間車2115線（豐原-新烏日），下午返回則搭台鐵2042線，及91路延公車。

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衛生局提醒，如果公共場域足跡重疊，與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天（4月5日到8日），如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，請聯繫衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局指出，近期國際麻疹疫情升溫，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹的最有效的方法，如有越南旅遊規劃，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

此外，也請台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

衛生局提醒，參與各類活動或出遊出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

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