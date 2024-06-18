新冠併發症成長近翻倍 2嬰重症高燒咳嗽併發肺炎

疾管署防疫醫師林詠青說明新冠併發症個案。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（18日）公布，國內新冠疫情上升且處流行期，上週新增623例本土併發症，較前一週329例上升，幾乎翻倍，新增38例死亡，也較前一週20例上升；在重症個案中，新增2例嬰兒，一開始都是發燒、咳嗽有痰等，提醒有症狀可使用快篩再就醫，以利醫師診斷。

疾管署防疫醫師林詠青表示，在新增併發症中，有2例小於1歲，其中1例是南部3個月大男嬰，無潛在疾病，未達接種疫苗年齡而未打，在6月中旬出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水等症狀，隔天出現呼吸困難、呼吸喘，家人帶往就醫，快篩陽性，X光顯示有肺炎，並有呼吸窘迫，收治於加護病房，後續病況逐漸改善，住院第5天出院。

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另1例為中部8個月大男嬰，無潛在疾病，未接種疫苗，6月上旬發燒近40度且咳嗽有痰就醫，流感與腺病毒快篩陰性，隔天發燒持續並出現呼吸急促、活動力食慾下降等症狀，再次就醫發現低血氧，快篩與PCR新冠陽性，X光顯示雙側肺炎，收治於加護病房，經治療後緩解，一樣是住院第5天出院。疫調發現，在男嬰發病前，同住家人有上呼吸道感染症狀。

林詠青指出，這2例病程變化雷同，都是發燒、咳嗽有痰等症狀過了1、2天，再併發肺炎，提醒若出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，可用快篩確定是否可能感染新冠，並於就醫告知快篩結果提供醫師參考，以利診斷。

疾管署副署長曾淑慧說明，近4週1歲以下嬰兒個案占比均小於1%，未有明顯增加趨勢，醫師臨床觀察有增加重症，可能是因家長較容易發現孩子有症狀就去就醫，因此年齡較小個案確診機會較高，但以美國疾病管制中心的統計而言，並未發現幼兒重症機率比成人高。

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