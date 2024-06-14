桃園推AI測骨密 大溪、觀音試辦 各100名額免費

桃市府衛生局與業者合作，50歲以上民眾可優先至大溪、觀音區衛生所免費測骨質密度。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕想知道自身有無骨質疏鬆狀況，現在不必跑大醫院也可以做檢測，桃園市政府衛生局與科技創新企業采風智匯公司簽署合作意向書，自今日起至7/13止，50歲以上民眾可優先至大溪區及觀音區衛生所，各100位名額，做免費智慧化骨質密度，及退化性關節炎檢測服務，及早發現骨科慢性病症狀。

骨質疏鬆症是無聲的疾病，民眾往往跌倒或碰撞後才發覺，據衛服部2017年至2020年調查，50歲以上民眾骨質疏鬆比例為8.1％，其中又以女性高於男性，女性停經後因荷爾蒙減少而加快流失速度，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。

請繼續往下閱讀...

業者研發的AI軟體顯示骨質相關數據。（記者黃政嘉攝）

桃市府衛生局長劉宜廉表示，骨質疏鬆如隱形的殺手，民眾做髖關節、膝關節的Ｘ光檢查，搭配業者研發、並通過衛服部認證的AI軟體，可以做很精確的診斷，用科學數據說服長輩做好保養與照顧，同時幫助醫療院所減緩人力，感謝業者免費提供AI軟體，考量桃園市的人口老化與醫療資源程度，目前先在觀音、大溪區衛生所試辦，兩所各100個名額，另考量資源效益，以50歲以上民眾優先檢測，有需求民眾都可洽衛生所諮詢。

采風智匯公司董事長顏昌洲，本身是骨科醫師，開骨科診所執業20多年，他說，很多病人有骨質疏鬆問題卻往往沒感覺，當時花了200多萬元買檢測器材（DXA）為民眾檢測看診，台灣到現今有這類檢測器材還是寥寥可數，後來自主研發，並獲得衛生福利部認證的AI軟體（醫療器材輔助診斷系統），將傳統的Ｘ光機升級安裝骨質密度與退化性關節炎之AI判讀功能，透過髖關節、膝關節的Ｘ光檢查，找出骨質疏鬆及退化性關節炎的高風險群。

民眾做Ｘ光檢查，搭配業者AI軟體，可做骨質精確診斷。（記者黃政嘉攝）

大溪區衛生所主任陳筱琪表示，業者開發這套AI軟體後，民眾只需照X光，約30秒至1分鐘的時間，就可以馬上搭配AI軟體，依照年齡層與相關骨質數值做判讀，瞭解病人骨質狀況，省去跑醫院要耗費大量等待的時間，一般在醫院做自費X光檢測也需約1500元左右。

桃市府衛生局綜合企劃科長洪健翔表示，這次免費智慧化骨質密度及退化性關節炎檢測是試辦免費服務，之後會再依試辦情形與經費狀況，做後續服務的評估。

民眾照X光可以馬上搭配AI軟體，瞭解骨質狀況，（記者黃政嘉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法