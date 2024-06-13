新冠進入流行期 陳其邁示警：從10％升高到15％

高雄市長陳其邁（右）今天（13日）受訪說，COVID-19從原來10%左右，現在升高到15%。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情捲土重來，高市府有無因應之道？市長陳其邁今天（13日）受訪說，COVID-19從原來10%左右，現在升高到15%，高風險族群及長輩，要趕快補打XBB疫苗才能增加保護力。

根據疾管署監測資料顯示，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週新增263例上升，研判疫情上升且進入流行期。

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高雄市長陳其邁今天受訪時指出，前一段時間是以A流為主，大概佔所有上呼吸道疾病的30%；現在的COVID-19則從原來10%左右，升高到15%，疫苗還是最有效的工具。

對於因應之道，陳其邁說，一般民眾從BA.1、BA.2打完之後，有關XBB的疫苗大概就沒有打了，所以保護力也會逐漸的降低，「要趕快去補打XBB的疫苗，才能夠增加保護力，尤其高風險的族群及長輩，更一定要打相關的疫苗！」因為XBB的病毒株，在高風險族群造成重症與死亡的比例，相對來講比較高。

陳其邁強調，至於民眾在醫療院所與長照機構，根據中央衛福部建議必要時戴上口罩，「做好個人防護，再加上打疫苗，就可以讓疫情降低，保護自己健康，特別呼籲民眾盡速去施打疫苗」。

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