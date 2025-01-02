戰時徵召8800家社區藥局 林靜儀：從基層強化

衛福部次長林靜儀今（2）日在院會後記者會表示，全社會韌性準備是全球趨勢，台灣本就要因應風災、水災以及地震等，甚至是大量傷患的複合式災難，醫療量能非常緊繃，從基層開始做強化是衛福部的任務。 （記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，衛福部推動「韌性醫療」計畫研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，8800多家社區藥局也將被徵召。對此，衛福部次長林靜儀今（2）日在院會後記者會表示，全社會韌性準備是全球趨勢，台灣本就要因應風災、水災以及地震等，甚至是大量傷患的複合式災難，醫療量能非常緊繃，從基層開始強化，是衛福部任務。

媒體報導，衛福部推動「韌性醫療」計畫研擬納入社區力量，一旦爆發戰爭，8800多家社區藥局也將被徵召，由藥師協助傷者縫合傷口。「心肺復甦術」還不夠，全民需學會如何以止血帶包紮傷口，避免失血過多。

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林靜儀說明，全社會韌性準備是全球趨勢，北約、歐盟相關會員國都要求國家內部要有機制做準備，主要是國家內部發生重大災難時，可以有比較全面性、社會穩定的機制做準備。

至於國內部分，林靜儀解釋，在新冠肺炎疫情後，大家更深刻感受到，如果沒有事先整備相關醫療韌性強度的話，一旦醫療供應鏈受影響，無論是口罩，連橡膠手套都可能受到全球供應鏈影響，影響原來醫療穩定度。在健全醫療韌性來說，疫情前全球就注意，疫情後更加重要。

林靜儀強調，台灣本來就要因應風災、水災、地震等，甚至是大量傷患的複合式災難，醫療量能平常就非常緊繃，尤其外傷或急重症的人力資源，從基層開始做強化，是衛福部的任務。

在「韌性台灣」的任務中，林靜儀說，衛福部要確保醫療資源供應鏈穩定，包含醫療人員的專業提升以及定期盤點必要藥品、外傷藥品資源穩定，讓衛福部針對醫療的藥品衛材或緊急醫療供應，能因應整個社會的需求。

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