健康網》別忽視自律神經 營養師：日常掌握5招放鬆

營養師彭逸珊提醒，日常想幫助平衡自律神經，建議可多吃紓壓食物，如補充高抗氧化食物，包含如番茄、芭樂等。（圖取自freepik，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作、生活壓力大，導致自律神經失衡問題大增。營養師彭逸珊表示，使自律神經系統失衡的原因有很多，壓力便是其中之一，且多數人都是在出現狀況後，才開始正視自律神經的平衡，因此提醒，日常想維持平衡自律神經，建議可做適度伸展；吃紓壓食物，如番茄、芭樂；避免咖啡因過量；規律作息不熬夜；調適情緒。

什麼是自律神經？彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文解釋，自律神經系統包含交感神經、副交感神經，是人體無法用意識控制的系統，且無時無刻調節身體內部環境。以下為交感神經、副交感神經各自功用：

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●交感神經：為戰鬥或逃跑反應，主要應付壓力、緊急狀況，身體會出現心跳加快、血壓上升、肌肉收縮，主要身體位置在胸椎、腰椎。

●副交感神經：為消息和消化反應，主要應付壓力後放鬆、恢復身體能量，身體會出現心跳放慢、促進消化與排泄，主要身體位置在頸椎、骨盆附近的腰椎後半與薦椎。

營養師彭逸珊表示，自律神經系統包含交感神經、副交感神經，是人體無法用意識控制的系統，且無時無刻調節身體內部環境。（圖取自彭逸珊臉書粉專）

彭逸珊提醒，日常想幫助平衡自律神經，建議「適度伸展」可採坐姿扭轉、胸貼地貓式幫助舒緩肌肉；吃「紓壓食物」補充高抗氧化食物（如番茄、芭樂等）、減少油炸、甜食攝取；「避免咖啡因過量」每天攝取300mg以下咖啡因（每天不超過2杯黑咖啡）；「規律作息」幫助維持正常晝夜節律；「調適情緒」不事事追求完美、放慢步調，保持穩定情緒。

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