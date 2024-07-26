健康網》35歲竹科男常以餅乾充饑 3年胖38公斤罹脂肪肝、糖尿病

醫師提醒，沒有正常吃三餐，以及蔬菜量攝取不足等，很容易導致體重失控；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名35歲竹科工程師雖然不菸不酒，但因工作需輪值夜班，不僅睡眠紊亂，抽屉塞滿零食餅乾，有時甚至就以一盒蘇打餅乾當一餐，3年來，體重從原本78公斤，3年就暴增到116公斤，不僅有高血壓、脂肪肝，還有糖尿病，經調整飲食控制、運動加上藥物治療，讓他4個月就成功減重20公斤，且交到女朋友。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，這名35歲竹科工程師就診時BMI高達40，屬於重度肥胖。因為和朋友相約聯誼，發現自己頻頻「坐冷板凳」，才驚覺需要減重。然而，當他到診所抽血檢查後才驚覺，健檢單上不僅肝指數GPT超過40U/L，顯示肝臟處於發炎狀態，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，就連糖化血色素也達6.9，確診糖尿病。看到滿是紅字的報告，這名工程師猶如晴天霹靂！

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魏士航解釋，這名竹科工師就是典型的「代謝性脂肪肝」案例。患者的三餐不正常，經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量的新生脂肪。長期的工作壓力增加了胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，促成脂肪肝生成。此外，不規律的睡眠作息也與脂肪肝的形成密切相關。

醫師提醒，不規律的睡眠作息也與脂肪肝的形成密切相關，因此想要減重及對抗脂肪肝一定要養成固定的睡眠時間，及避免睡前大量運動與進食；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

魏士航和營養師建議這名工程師在魏士航醫師與營養師指導下，採用211餐盤飲食控制（將餐盒平分為4等份，其中2份、也就是一半的比例是蔬菜；1/4的比例優質蛋白質，最後1/4的比例是優質澱粉）、增加運動，再輔以適當的藥物治療，4個月就成功減重20公斤，糖化血色素降至6.1，總膽固醇與尿酸也回到正常值，肝臟炎症也消退。

魏士航指出，脂肪肝本質上就是一種生活習慣病，並提出4招逆轉策略：

●吃得恰當：採用「211餐盤飲食法」，減少碳水化物攝取，避免酒精和過多的果糖，適量補充益生菌。

●適度紓壓：每天安排「me time」遠離壓力源，嘗試冥想、正念、或呼吸法練習。

●睡眠充足：固定睡眠時間，避免睡前大量運動與進食。

●規律運動：增加脂肪酸氧化，減少脂肪生成與細胞損傷。

魏士航醫師提供逆轉脂肪肝4準則。（初日診所提供）

魏士航也提醒，「小心肝」是實實在在的健康警訊！根據研究，若繼續放任肝臟發炎，不僅可能引發肝癌，心血管疾病風險更比正常人高出2倍。肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是肝病晚期，僅剩3至6個月的壽命。特別是合併代謝異常的肝臟患者，不僅面臨肝病危機，心血管疾病風險也會增加2倍、罹患癌症的風險則增加33%，真的不能輕忽！

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