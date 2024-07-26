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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》藥物治不了B肝？ 食藥署：因「它」藏於肝細胞內

2024/07/26 16:25

食藥署表示，常見需要治療的病毒性肝炎，主要是B肝以及C肝，而現在兩種病毒性肝炎的主要治療，都是以口服抗病毒藥物為主；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕B肝藥物無法治癒B肝，但是C肝卻可以被藥物治癒，這是為什麼呢？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，B肝病毒中存在一種共價閉合環狀DNA（cccDNA），會躲藏在肝臟細胞裡面，無法使用藥物清除，所以難以治癒。而C肝藥物治療以複方抗病毒藥物為主，治癒率可以高達9成以上。

食藥署表示，常見需要治療的病毒性肝炎，主要是B肝以及C肝，而現在兩種病毒性肝炎的主要治療，都是以口服抗病毒藥物為主。肝炎的藥物治療仰賴於按時服用藥物，如果沒有規律服藥，可能會產生抗藥性，造成治療的困難度增加。

B肝屬DNA病毒

食藥署提到，B肝抗病毒藥物可有效地抑制，B型肝炎病毒的複製，避免肝臟發炎以及惡化。但是因為B肝病毒中存在一種共價閉合環狀DNA（covalently closed circular DNA；cccDNA），會躲藏在肝臟細胞裡面，無法使用藥物清除，所以難以治癒。

C肝屬RNA病毒

食藥署指出，C肝共分為六型，台灣主要為第一型跟第二型。C肝的治療藥物在2014年有突破性的發展後，陸續有許多的口服抗病毒藥物出現，藥物治療以複方抗病毒藥物為主，藉由在不同的作用位置抗病毒，來達到根除病毒的作用。經過準確的治療，治癒率可以高達9成以上。

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