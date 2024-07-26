不健檢公司罰3千 老菸槍一查竟發現罹肺癌

鐘威昇醫師表示，賴先生罹患早期肺癌無症狀，左肺癌腫瘤侵犯到肋膜臟層，已經第２期。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕58歲賴姓男子是40年菸齡的老菸槍，在企業擔任小主管，公司要求員工須定期健康檢查，不健檢要繳罰3千元 ，他不甘願仍硬著頭皮去健檢，竟發現罹患肺腺癌，幸及時發現，接受手術及化療，追蹤2年來恢復情形良好。

台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇指出，患者2年前接受公司安排健檢，X光檢發現左下肺部有一小顆結節，進一步電腦斷層檢查是0.6公分實質結節，追蹤3個月後變大為0.8公分，手術切除病理診斷為肺腺癌。

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鐘威昇醫師表示，賴先生罹患早期肺癌，左下肺有一顆0.6公分實質結節，3個月後追蹤變大為0.8公分。（記者蔡淑媛攝）

這名患者未出現症肺癌症狀，但癌細胞已經侵犯到肋膜層，為肺腺癌第2期，賴先生今天出席分享，17歲開始抽菸已超過40年，為了不被公司罰錢才去健檢，沒想到早期發現肺癌、早期治療，也成功戒菸，救了自己的健康，呼籲民眾趕緊戒菸、定期健檢。

鐘威昇指出，衛福部公布最新112年國人死因統計，肺癌連續2年高居10大癌症死因第1名，台灣癌症登記報告也顯示，台灣肺癌分期比例佔比最高是第4期患者，有45.03%居首，其次是第1期為33.45%，顯示健檢與早期診斷治療的重要性。

鐘威昇提醒，肺癌是無聲殺手，但早期發現治療的存活率高，第1期5年存活率達9成，第2期約6成，第3期降到約3成，第4期僅剩1成，因此有肺癌家族史與重度吸菸史者，應把握國健署提供每2年一次免費胸部低劑量斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，而抽菸10年以上、肺病史，或特定職業（如石綿工廠等氣體暴露）等高風險族群，建議定期接受肺癌篩檢，早期發現早期治療。

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