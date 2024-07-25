風雨太大！高醫天然災害特別門診緊急喊卡

高醫因周邊道路淹水，下午天然災害特別門診停診，急診照常。（讀者提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風挾帶西南氣流，造成高雄今（25）日狂降豪雨，因愛河水位暴漲，加上大雨來不及渲洩，造成市區道路多處淹水，車輛難以通行，高雄醫學大學附設中和紀念醫院原訂今天上下午開設天然災害特別門診停診，也因此緊急喊下，下午診及夜間門診皆停診。

高醫表示，因風雨過大，考量就醫民眾與員工安全，市區多處道路淹水，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天下午原定開設的天然災害特別門診停診、夜間門診停診，血液透析室服務照常，急診亦全日照常服務。

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此外，原預定25、26日住院與手術民眾，請先電洽醫院院詢問。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。請就診民眾外出務必注意自身安全。

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