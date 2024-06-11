胸部愛的刺青 乳癌美魔女拜託醫師別破壞

許維中指出，乳癌術後的放療，精準追殺術後可能殘留的癌細胞，也可以降低局部乳癌復發的風險。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一位40歲美魔女在去年7月發現罹患乳癌，左乳有1.3公分腫且轉移至淋巴，接受乳房保留手術，術後進行放射線治療，擔心胸前一片愛的印記刺青是與先生相識相戀的見證會受到破壞，要求保留，澄清醫院中港院區放射腫瘤科主任許維中為她進行25次光子刀放療，特別將放射劑量調控在安全有效範圍，完成治療也沒破壞刺青，目前追蹤已無瘧細胞蹤跡。

許維中表示，這名乳癌病人發現左乳外上方有不明腫塊，就醫檢查確診有顆約1.3公分的腫瘤，接受乳房保留手術時發現前哨淋巴腺轉移，因此進行腋下淋巴廓清手術，除術後化療，也因接受乳房保留手術，合併淋巴轉移，必須在術後做放療。

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許維中說，該患者告訴他會做乳房保留手術是不想破壞胸前的刺青，是與先生相識相愛的見證，而是花費很長的時間逐次完成，因此希望放療不要破壞刺青。

許維中表示，該患者的胸前有一整片漂亮的刺青，在接受光子刀放療時，特別與她做放療皮膚照護的衛教，並利用電腦精準運算，將放射劑量調控在安全又有效的範圍，每週進行5次光子刀治療共25次的療程後，不但沒有破壞刺青，目前追蹤檢查也無癌細胞蹤跡。

許維中強調，乳癌術後的放療，不但精準追殺術後可能殘留的癌細胞，也可以降低局部乳癌復發的風險。尤其是癌細胞已轉移腋下淋巴，針對淋巴區域進行放射治療更是重要。

許維中也說，隨著醫療技術進步，打造個人化的乳癌治療，有病人為保護刺青提出要求，是行醫以來首見。

該患者放療部位（綠色區塊），利用電腦精準運算，將放射劑量調控在安全又有效的範圍。（記者蔡淑媛翻攝）

許維中醫師指出美魔女患者放療部位（綠色區塊），將放射劑量調控在安全又有效的範圍。（記者蔡淑媛翻攝）

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