健康網》噪音害聽損恐增失智症！ 醫教4步驟戴好耳塞

醫師提醒，長期待在噪音環境下，恐害聽力受損，增加失智症風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有留意過生活中各式的聲音嗎？早已習慣的聲響，恐無形中影響健康！人一博愛復健科診所院長李炎諭提醒，失智症、腦中風，多與噪音，也就是聽力受損有關，因此顯示出噪音環境做好聽力保護之重要性，而戴耳塞便是一個重要的方式之一。在配戴耳塞時，應做到揉、拉、塞、壓4步驟，才能將保護工作做到最好。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享，噪音會增加腦中風風險，聽力損失也是失智症的風險因子，因此在噪音環境中，應做好聽力保護工作。

請繼續往下閱讀...

該如何保護聽力？李炎諭建議，除了工程與管理的改善外，最重要的環節便是將耳塞戴好，因此分享正確戴耳塞步驟，並提醒，若家人在噪音場所工作者，也可以與他們分享佩戴方式，以維持身體健康：

●揉：用大拇指與食指來回將耳塞揉成條狀。

●拉：把對側的手，伸到預計佩戴耳塞的耳朵處，並將耳朵往後拉開。

●塞：將耳塞塞進去後，便會自行膨脹。

●壓：最後，再輕輕地壓一下，將耳塞固定好即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法