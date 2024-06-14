部澎喜迎院慶129 守護民眾健康久久

部澎醫院守護澎湖民眾健康，醫病關係良好。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院為歡慶院慶129週年，在門診大廳由醫事及行政團隊熱鬧辦理宣導活動，邀請在地民眾寫下給醫院的祝福賀卡，現場提供衛教服務、病人安全、廢舊藥品清除步驟、預立醫療、廢棄物再利用及廉政宣導，充分展現部澎工作同仁的熱情、活力、親切與專業。

澎湖醫院為落實在地醫療照護，提供民眾完善照顧，於一樓大廳設置祝福牆，廣邀民眾與同仁共同響應，祝福牆上張貼部澎的過往泛黃照片，不僅是外觀建物的改變，更看到承載著歷史與使命的發展，不停歇的腳步是醫療服務的優化和社區關懷的深化。

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院長匡勝捷表示，在這個充滿喜樂和感激的日子裡，感謝所有支持部澎民眾，並期待攜手展望未來的發展藍圖。將持續透過建立人性關懷的服務理念，以「尊重生命、發揚醫德、重視病安」的核心價值，提供在地民眾更完善、溫馨及安全的醫療服務暨健康照護，達到在地醫療、在地安養目標。

此次宣導活動由人事室、藥劑科、總務室、安寧緩和、病安團隊及政風室舉辦闖關活動，共同傳達醫政訊息，藥劑科宣導廢舊藥品清除步驟，提升民眾藥品知識；總務室宣導垃圾正確分類及回收再利用，以達環境永續發展；政風室設計趣味小遊戲與民眾互動，傳遞反貪倡廉的核心理念及宣導廉政檢舉專線；安寧緩和傳達以人為本的關懷體現，病安推廣參與自己的醫療決策，喚起民眾對健康的重視與醫療服務的認識，共同維護病人安全，營造良好的醫病溝通，創造安全的就醫環境。

衛生福利澎部澎湖醫院，即將歡度129院慶。（澎湖醫院提供）

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