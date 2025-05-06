中興大學團隊研究老藥新用 2種癌舊藥開發新療效治惡性乳癌

中興大學侯明宏（前左1）研究團隊突破老藥新用，結合2種癌症舊藥開發新療效治療惡性乳癌。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學團隊費時5年研究老藥新用，結合傳統乳癌化療藥物「小紅苺」及歷史悠久的抗腫瘤藥物「放線菌素」，開發出新療效，經動物實驗發現，能有效控制惡性乳癌「三陰性乳癌」腫瘤轉移情況，更能讓藥量減半達到療效，降低使用「小紅苺」出現的心衰竭等嚴重副作用，研究獲國際權威期刊《醫學化學期刊》（Journal of Medicinal Chemistry）選作當期封面文章刊登，突顯研究在癌症標靶治療領域的重要創見。

該項研究由中興大學基因體暨生物資訊研究所教授侯明宏領銜，整合中興大學生醫所教授林季千、後醫系助理教授陳泰霖及台中慈濟醫院乳房外科醫師洪琬瑜的臨床經驗與腫瘤模型研究專長，並與英國倫敦大學學院（UCL）藥物化學權威 Stephen Neidle教授攜手合作進行研究。

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洪琬瑜指出，乳癌是全球女性最常見的惡性腫瘤之一，也是台灣女性癌症發生率與死亡率之首，其中三陰性乳癌因缺乏有效標靶藥物，病程進展快速、易轉移且預後不良，為臨床上最具挑戰性的惡性乳癌之一，極需創新治療策略。

侯明宏研究團隊設法從「老藥新用」找解方，傳統乳癌化療藥物 Doxorubicin（小紅莓）在臨床應用上雖具有療效，但副作用高，包括易造成心律不整、心衰竭等嚴重心臟毒性，成為治療上的關鍵障礙。

團隊進行藥物分子機制結構分析後，找到另一項歷史悠久、主要用在治療兒童癌症的抗腫瘤藥物 Actinomycin D（放線菌素），嘗試結合兩件老藥開發出雙小分子 DNA 嵌入劑合併療法進行小鼠動物實驗，發現兩項藥物在一定比例下能達到明顯「協同作用」，能抑制腫瘤細胞生長與轉移，更能在減少「小紅苺」的一半使用劑量下，療效未減，有助減輕心臟毒性等作副作用發生，大幅提升療效與安全性，為經典藥物開創出新的臨床應用方向。

侯明宏說，創新療效將申請進行人體試驗，因均是線上用藥，可望縮短相關審查期程，盼早日邁向臨床應用；研究團隊未來將持續深化以核酸為靶點的小分子藥物開發，並結合免疫療法、細胞治療等新興策略，致力推動更安全、具個人化與精準性的癌症治療方向。

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