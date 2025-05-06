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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

逾半數因病成植物人 譚敦慈任創世愛心大使宣導防「三高」

2025/05/06 20:14

毒物科護理師譚敦慈（右2）擔任創世基金會一日愛心大使，示範簡易伸展操，鼓勵照顧者利用零碎時間運動，好好愛自己。（創世提供）

毒物科護理師譚敦慈（右2）擔任創世基金會一日愛心大使，示範簡易伸展操，鼓勵照顧者利用零碎時間運動，好好愛自己。（創世提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕創世基金會統計，疾病已成植物人主要肇因，佔53％，尤以心血管和腦血管疾病為主，為此，邀請毒物科護理師譚敦慈擔任一日愛心大使，教大家如何預防「三高」，例如每天吃1碗蔬菜、1週吃2次魚，以及自帶水杯，減少塑膠微粒吸收，也示範簡易伸展操，鼓勵民眾利用零碎時間運動，好好愛自己。

創世表示，長年致力於守護植物人的健康，尤其在台灣邁入超高齡社會後，如何讓未來擔任照顧者的世代即早重視健康，和維護被照顧者的健康，是創世永續治理的願景。早期植物人致殘原因以車禍居多，如今創世內部統計，疾病已成植物人主要肇因，佔53%，尤以心血管和腦血管疾病為主。

受邀擔任創世愛心大使的譚敦慈則指出，飲食方面：每天吃1碗深綠色蔬菜、白色蔬菜，1週吃2次魚，已有三高者需配合醫師用藥。生活方面：塑膠微粒會增加失智風險，自帶水杯和保溫杯、不用一次性餐具，保護健康同時也愛地球。運動方面：因扛起長照重擔的家屬，平時替臥床家人翻身，容易腰痠背痛，她也特別示範簡易伸展操，鼓勵照顧者利用零碎時間運動，好好愛自己。

創世基金會設計樂活操，邀請民眾一起動起來，守護自己的健康。（創世提供）

創世基金會設計樂活操，邀請民眾一起動起來，守護自己的健康。（創世提供）

創世表示，為響應衛福部「健康促進」，創世也至社區、企業推廣樂活宣導，也設計一段樂活操，結合不同肌肉的活動，舉凡預防手麻、告別蝴蝶袖、訓練下肢穩定度、促進血液循環、伸展髖關節、訓練平衡性等均能顧及，適合各種年齡層。

另，創世正在籌建花蓮新院、嘉義擴院，預計完工後皆可服務90床。創世基金會人力發展室主任吳昭芬表示，受緬甸地震、關稅、股災影響，今年經費募集狀況不理想，目前兩院皆僅1成左右，需透過大家的愛心串聯才得以成就，盼有更多善心企業、社團及民眾伸出援手。

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