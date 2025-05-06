健康網》壓力型頭痛成文明病！ 醫揭4大根本原因

謝炳賢指出，壓力型頭痛的主要生理原因來自頭部、頸部與肩膀的肌肉長時間緊繃；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在節奏快速的現代生活中，壓力型頭痛已成為最常見的頭痛類型之一。陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，許多民眾長期依賴止痛藥來緩解頭痛，但成效逐漸遞減，甚至可能引發「藥物過度使用性頭痛」，惡性循環，反而讓疼痛更加難以控制。而壓力型頭痛根本原因，包含肌肉緊繃、神經傳導物質失衡、自律神經失調、心理壓力。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦礁溪診所陽明醫院頸椎腰椎微創手術」上發文提醒，想真正擺脫壓力型頭痛，應從了解其根本原因著手，避免再度陷入藥物依賴。

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肌肉緊繃長期累積

謝炳賢指出，壓力型頭痛的主要生理原因來自頭部、頸部與肩膀的肌肉長時間緊繃。這種狀態會導致局部血管收縮、血流減少，甚至使乳酸等代謝廢物無法順利排出，刺激神經末梢，引發悶痛感。患者常從後腦勺感受到不適，疼痛逐漸擴散至整個頭部，猶如「頭被緊箍」般難以忍受。

神經傳導物質失衡

此外，長期壓力會擾亂腦內如血清素、多巴胺與內啡肽等神經傳導物質的平衡，降低大腦調節疼痛的能力。尤其血清素濃度下降後，大腦對疼痛的敏感度會提高。若頻繁使用止痛藥，也可能干擾這些神經物質的自然運作，導致藥效減弱、症狀加重。

謝炳賢說，壓力同時影響自律神經系統的平衡，使交感神經長期處於活躍狀態，進一步造成血壓升高與血管收縮，導致頭痛惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

自律神經失調加劇

謝炳賢說，壓力同時影響自律神經系統的平衡，使交感神經長期處於活躍狀態，進一步造成血壓升高與血管收縮，導致頭痛惡化。此外，現代人長時間使用電子產品，藍光干擾褪黑激素分泌，進而影響睡眠品質，間接加劇自律神經失調與頭痛問題。

心理壓力強化疼痛

謝炳賢表示，心理壓力、焦慮與憂鬱是壓力型頭痛的重要誘因。不少患者面對壓力時選擇逃避或過度依賴藥物，卻忽略了這些方式會強化疼痛記憶，讓即便原始壓力因素消失，疼痛仍舊揮之不去；日常應學會正確放鬆才能從根本改善壓力性頭痛。

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