新冠肺炎進入流行期！北部2男童高燒近40度

疾管署副署長曾淑慧指出，目前新冠肺炎進入流行期。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕疾管署今（11）日說明最新疫情發展，其中新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情近期逐漸增溫，疾管署評估已經進入流行期，雖目前流行的病毒株仍以JN.1為多，但其佔比有逐漸降低的趨勢，變異株KP.2、KP.3佔比逐漸增加。另上週新增2例新冠肺炎感染後併發重症的孩童個案，2人都是北部1歲男童、發病後都曾出現近40度的高燒。

疾管署統計，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週新增263例上升；另上週新增20例死亡病例，較前一週新增26例下降；變異株分布方面，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3國內外占比皆為9%。

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疾管署副署長曾淑慧指出，上週新冠肺炎新增的確定病例數較前一週上升25%，且去年3月後疫情低緩期間的平均值，約每10萬人中會有1.47人次，目前國內推估達到每10萬1.53人次，另依據口服抗病毒藥物使用人次、死亡數等評估，國內新冠肺炎疫情屬於流行期，提醒民眾注意相關併發症風險。

對於夏季流行新冠肺炎，曾淑慧指出，目前預估這波疫情會持續上下波動，但短期內可能持續上升一段時間，一直到8、9月後才會逐漸降溫。

此外，疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增2例較年輕的新冠肺炎併發重症個案，2人都是北部1歲男童，其中一位沒有潛在疾病、未曾接種疫苗，6月初時發燒近40度、咳嗽有痰，在診所就醫後，因症狀未改善，後來到急診就醫，並經快篩陽性，個案當初症狀輕微，提供口服藥物後返家休息。

林詠青說，個案後來出現呼吸急促、食慾與活動力下降而再次就醫，X光顯示有肺炎，且因呼吸窘迫等症狀收治住院、使用氧氣，住院後經治療症狀改善，住院後第5天康復出院。

另一案1歲男童個案也沒有潛在疾病、未曾接種疫苗，林詠青表示，個案6月初也出現近40度高燒，咳嗽有痰、呼吸喘、食慾下降，並在發病後第5天前往急診就醫，經快篩陽性、X光顯示肺炎，收治一般病房住院治療後症狀緩解，活動、食慾恢復，住院第3天出院。

疾管署提醒，有疑似症狀應先進行快篩。（疾管署提供）

新冠疫苗接種率統計。（疾管署提供）

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