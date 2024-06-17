自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中市北區有女童登革熱快篩陽 有三個里要消毒

2024/06/17 21:16

中市北區發現疑似登革熱案例，市府於18日噴藥消毒。（市府提供，示意圖）

〔記者蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕台中市北區發生一位女童登革熱快篩陽，明天（18日）上午有3個里上午11點至下午13點要進行消毒，衛生局長曾梓展表示，目前不確定女童是否感染登革熱，只知道快篩陽，目前正在進行感染源的調查，已向中央通報，不管是否確診，都會先行消毒。

由於北區有3里發出消毒通知單，讓里民感到相當疑慮， 據了解是一個女童疑似感染登革熱，因此明天對於其他有接觸的家人所居的里都要消毒。

曾梓展表示，由於目前快篩是陽性，還未確定是否確診，不過女童近來有去日本及南部旅遊，因此是否確診及境外感染要跟中央確認，因為上週大里就有一位市民也是快篩陽，但是最後確定並不是登革熱。

台中市北區有女童登革熱快篩陽，但尚未確定是否確診，但附近里展開消毒。（記者唐在馨攝）

中市北區有女童登革熱快篩陽，尚未確定是否確診，衛生局要展開消毒。（記者唐在馨攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中