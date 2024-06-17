中市北區有女童登革熱快篩陽 有三個里要消毒

中市北區發現疑似登革熱案例，市府於18日噴藥消毒。（市府提供，示意圖）

〔記者蘇金鳳、唐在馨／台中報導〕台中市北區發生一位女童登革熱快篩陽，明天（18日）上午有3個里上午11點至下午13點要進行消毒，衛生局長曾梓展表示，目前不確定女童是否感染登革熱，只知道快篩陽，目前正在進行感染源的調查，已向中央通報，不管是否確診，都會先行消毒。

由於北區有3里發出消毒通知單，讓里民感到相當疑慮， 據了解是一個女童疑似感染登革熱，因此明天對於其他有接觸的家人所居的里都要消毒。

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曾梓展表示，由於目前快篩是陽性，還未確定是否確診，不過女童近來有去日本及南部旅遊，因此是否確診及境外感染要跟中央確認，因為上週大里就有一位市民也是快篩陽，但是最後確定並不是登革熱。

台中市北區有女童登革熱快篩陽，但尚未確定是否確診，但附近里展開消毒。（記者唐在馨攝）

中市北區有女童登革熱快篩陽，尚未確定是否確診，衛生局要展開消毒。（記者唐在馨攝）

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