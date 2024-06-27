跨國大數據解密 妊娠糖尿病 與ADHD過動症無關

▲研究顯示，孕媽咪糖尿病不會增加孩子罹患ADHD的機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

懷孕母親除了要忍受過程不適，當孩子誕生若有疾病，還須承擔自責與他人歧視，其中就包含妊娠糖尿病恐造成子女注意力不足過動症（ADHD）問題。為了解答，台灣與紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等跨國團隊，藉由分析高達360萬筆母親與子代健康照護資料，成功證實妊娠糖尿病與ADHD無統計顯著相關，有助於未來臨床醫療與公衛政策精進。

國科會資助成大參與研究

該研究由國際神經與心理疾病學研究網（NeuroGEN）發起，台灣由國科會資助，成功大學藥學系以及成大群體健康數據中心等團隊投入，與紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等國家共同執行跨國大數據解密，其研究成果今年4月登上國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

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成大藥學系教授賴嘉鎮指出，跨國團隊關注到懷孕女性因擔心用藥恐影響胎兒，缺乏諸多臨床藥物試驗，而透過大數據分析，找出過往醫藥實驗中無法解決的難題，而早期研究妊娠糖尿病會導致生下的孩子增加10％機率罹患ADHD，團隊對此深入探討。

有助精進臨床醫療、公衛政策

賴嘉鎮表示，其實傳統受限「干擾偏差」，如家族、環境、基因等無法被控制，這次跨國收集各國高達360萬筆母親與子代的照護資料，花4到5年溝通、歸納、分析，並改良研究設計，增加「手足分析」，即在大數據中，找出2次懷孕僅1次有妊娠糖尿病的女性，分析其2個子代罹患ADHD的機率，將干擾偏差控制之後，發現妊娠糖尿病與ADHD兩者並無統計顯著相關，推翻過往研究。

國科會生科處處長楊台鴻也說，孩子的問題不見得都是母親造成，傳統母親承受很大壓力，如今跨國團隊將其中一個問題釐清，實屬不易。

賴嘉鎮則提醒，妊娠糖尿病仍須留意與治療，但該研究可供未來臨床照護，避免抓錯原因、徒增傷害，公衛政策亦可進行其他健康行為處置；至於ADHD真正的致病成因，尚待更多研究。

▲北醫大藥學院長張偉嶠（左起）、成大研發長劉全璞、成大藥學系教授賴嘉鎮、成大臨床藥學與藥物科技研究所博士謝幸㚬，以及國科會生科處長楊台鴻（右）昨天共同發表研究發現。（記者吳柏軒攝）

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