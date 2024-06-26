台灣與多國分析360萬筆資料 證明妊娠糖尿病與ADHD無關

成大藥學系教授賴嘉鎮指出，傳統研究認為母親有妊娠糖尿病，會導致生下的孩子增加10％機率罹患ADHD，跨國改良研究設計，增加「手足分析」，發現兩者並無統計顯著影響，推翻過往結論。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕懷孕母親除了要忍受過程不適，當孩子誕生若有疾病，還須承擔自責與他人歧視，其中就包含妊娠糖尿病恐造成子女注意力不足過動症（ADHD）發生，為了解答科學界未解之題，台灣與紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等共組跨國團隊，藉由分析360萬筆母親與子代健康照護資料，成功證實妊娠糖尿病與ADHD無統計顯著相關，有助未來臨床醫療與公衛政策精進。

該研究由國際合作組織－神經與心理疾病學研究網（NeuroGEN）發起，台灣由國科會資助、成功大學藥學系以及成大群體健康數據中心等團隊投入，與紐西蘭、香港、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等國家共同執行跨國大數據解密，其研究成果今年4月登上國際期刊自然醫學（Nature Medicine）。

請繼續往下閱讀...

成大藥學系教授賴嘉鎮指出，跨國團隊每年集會，並關注到懷孕女性缺乏諸多臨床藥物試驗，因擔心用藥恐影響胎兒，便決定透過大數據分析，找出過往醫藥實驗中無法解決的難題，加以驗證，其中ADHD早期許多研究論文指出，與懷孕女性的妊娠糖尿病相關，跨國收集360萬筆母親與子代的照護資料，並花了4、5年時間溝通、歸納並深入分析。

賴嘉鎮表示，傳統研究認為母親有妊娠糖尿病，會導致生下的孩子增加10％機率罹患ADHD，但其實傳統受限「干擾偏差」，如家族、環境、基因等無法被控制，這次跨國改良研究設計，增加「手足分析」，就是在大數據中找出2次懷孕僅1次有妊娠糖尿病的女性，分析子代ADHD的機率，將干擾偏差控制之後，發現兩者並無統計顯著影響，最終推翻過往結論。

國科會生科處處長楊台鴻也說到，孩子的問題不見得都是母親造成，傳統的母親與媳婦身分承受很大壓力，如今跨國團隊將其中一個問題釐清，且要做到360萬筆資料分析統整，實屬不易。

賴嘉鎮表示，妊娠糖尿病仍須注意與治療，但該研究可提供未來臨床照護更多方向，避免抓錯原因、徒增傷害，以及公衛政策上針對該病，除了醫療之外，還有其他更多健康行為來處理；至於ADHD真正的致病成因，目前僅知與是家族、環境、基因等因子有關，尚待其他更多進一步研究。

台灣等7國共組團隊，分析360萬筆母親與子代健康照護資料，成功證實妊娠糖尿病與ADHD無統計顯著相關，國科會參與資助，台灣部分由成功大學藥學系教授賴嘉鎮（中）指導，論文作者之一為成大臨床藥學與藥物科技研究所博士謝幸㚬（右二），右為國科會生科處長楊台鴻、左一為台北醫學大學藥學院長張偉嶠、左二為成大研發長劉全璞。（記者吳柏軒攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法