婦下背痛到快趴地 原來「脊椎骨髓炎」上身

▲張為碩醫師提醒，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別偕同治療。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲核磁共振檢查顯示，腰椎第2、3節骨髓炎（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

68歲王姓婦人平常糖尿病控制良好，不料年初突然嚴重下背痛，她形容「痛到快趴在地上」，無法正常行走，只能坐著輪椅就醫。經感染科醫師檢查，順利揪出是鏈球菌感染腰椎引發骨髓炎，服用抗生素後症狀迅速緩解。

鏈球菌感染 抗生素治療解痛

亞洲大學附屬醫院感染科醫師張為碩表示，患者原本個性樂觀，笑口常開，且保持運動習慣，但今年初開始出現下背痛，讓她鬱鬱寡歡，常跟家人抱怨「痛起來快趴在地上」，雖曾掛急診吃止痛藥，但始終沒有明顯改善。

請繼續往下閱讀...

因疼痛加劇，有醫師建議她改掛感染科。感染科醫師懷疑可能是「脊椎骨髓炎」引起，隨即安排住院及接受電腦斷層與核磁共振檢查，確診是腰椎第2、3節骨髓炎，血液培養也顯示鏈球菌指數偏高。

張為碩指出，患者經數天適當抗生素治療後，疼痛情形迅速緩解，與家屬溝通後，聯繫輔具廠商製作背架，以保護脊椎。患者在穿著背架下積極安排復健，很快就恢復行動能力，順利出院，找回往日笑容。

張為碩強調，脊椎骨髓炎是相對罕見且不易早期發現的疾病，加上治療困難、容易復發，常常需要多科別如感染、骨科、復健等專科醫師協同治療。只是脊椎骨髓炎發燒的患者可能不到5成，不少患者僅僅只有下背痛症狀，導致不易診斷，常誤以為是年紀大、關節退化，錯過最佳治療時機。

張為碩指出，許多案例因脊椎上有植入物（鋼釘、鋼板、骨水泥等），導致治療困難，此類有植入物的複雜個案多半都需要外科醫師介入，盡可能移除受感染的植入物。此外，脊椎骨髓炎的患者初期運動功能很可能會受損、甚至臥床，建議疾病相對穩定時，就需盡早安排復健，盡可能恢復自理能力。因抗生素療程可能需要3到6個月，復健更要長達1年，需患者家庭充分支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法