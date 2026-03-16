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健康網》失智症成高齡化隱憂 3大類型一次看

2026/03/16 17:49

臨床上失智症可分為3大類型，包含退化性失智症、血管性失智症與其他原因引起之失智症，其中阿茲海默症是最常見的失智症之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

臨床上失智症可分為3大類型，包含退化性失智症、血管性失智症與其他原因引起之失智症，其中阿茲海默症是最常見的失智症之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕因應高齡化社會失智人口快速增加，衛福部資料顯示，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，推估到了130年65歲以上失智症人口數近68萬人，顯示未來長者失智症人口數，將有逐年攀升趨勢。台北市衛生局衛教資料指出，臨床上失智症可分為3大類型，包含退化性失智症、血管性失智症與其他原因引起之失智症，其中阿茲海默症是最常見的失智症之一。

國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。這使得民眾更加關注失智症的類型與認知退化後的症狀。

衛福部表示，失智症除認知功能障礙外，亦伴隨情緒及行為症狀（BPSD），除了讓失智者產生不適感，也是照顧者主要壓力來源。根據台北市衛生局衛教資料說明，失智症是一個進行性退化的疾病，從輕度時期的輕微症狀，逐漸進入中度、重度、末期症狀，疾病退化的時間不一定，有個別差異。臨床上失智症可分為3大類型：

1.退化性失智症：大部份患者屬於這類型，以下3者類型最常見：

●阿茲海默症（Alzheimer's Disease）：阿茲海默症為大腦神經細胞退化所造成的失智症，通常以大腦皮層為主。早期病徵以記憶力衰退最明顯，像是對時間、地點和人物的辨認出現困難，合併有認知功能、行為或性格的改變。病患腦部神經細胞會受到破壞，造成大腦逐步緩慢的退化，且退化的歷程是不能回復的，腦部病理學上可發現腦部有異常老年斑和神經纖維糾結。

●額顳葉型失智症（Frontotemporal lobe degeneration）：其腦部障礙以侵犯額葉或顳葉為主，早期可能會出現兩種特性，第一為性格改變且無法調整，以致有不適切之行為反應及活動；第二為出現語言障礙，以致造成自我表達困難。兩者都會有逐步退化的現象，此病症平均發生年齡較年輕，多為50歲到70歲間。

●路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies）：在早期就可能會伴隨著身體僵硬、走路不穩、重複地無法解釋的跌倒現象。此外則會有比較明顯的精神症狀，例如：鮮明的視或聽幻覺、睡眠時出現大叫，亂踢或是揮打的狀況，這可能是快速動眼期的行為異常（REM - sleep behavierdisorder, RBD），平均發生年齡為70歲以後。

2.血管性失智症：是因腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致的腦細胞死亡造成智力減退。一般有中風後大血管性失智症或小血管性失智症。其特性是認知功能突然惡化，或是腦部功能呈階梯狀退化，早期常出現動作緩慢、反應遲緩、步態不穩與精神症狀等。

3.其他原因引起之失智症：此類失智症多為可逆的，若能找出導因並對症治療，即能獲得緩解。這類型失智症的病因有：

●營養失調：如缺乏維他命B12、葉酸等營養素。

●顱內病灶：如常壓性水腦症、腦部腫瘤、腦部創傷等。

●新陳代謝異常：如甲狀腺功能低下、電解質不平衡等。

●中樞神經系統感染：如梅毒、愛滋病等。

●中毒：如藥物、酗酒等。

常見退化性失智症類型。（資料來源：台北市衛生局、亞東醫院神經內科醫師洪千岱）

常見退化性失智症類型。（資料來源：台北市衛生局、亞東醫院神經內科醫師洪千岱）

另外，有關於巴金森氏症也會造成失智的問題，亞東醫院神經內科醫師洪千岱曾在亞東院訊上說明，巴金森症是一種慢性的中樞神經系統退化性失調，它會損害患者的動作技能、語言能力以及其他功能。它的病因推測和大腦底部基底核以及黑質腦細胞快速退化，無法製造足夠的神經引導物質多巴胺和膽鹼作用增強有關。

他提到，「巴金森氏症失智症」顧名思義是指原來已經被診斷為巴金森氏症的患者，隨著病情進展，出現智能減退的現象。當巴金森氏症的患者出現記憶力減退及其他智能退化的情形時，家人較不容易查覺，也很容易被臨床醫師誤認為是憂鬱症或巴金森氏症的症狀之一，因而錯失診斷良機。最近的研究結果顯示，巴金森氏症的患者如果合併有失智症，比起單純只有運動症狀的巴金森氏症患者死亡率增加2倍。

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