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APOE ε4基因面面觀》有運動也沒用？ 醫揭「每天久坐」恐加速退化

2026/03/16 15:47

APOE ε4基因面面觀》有運動也沒用？ 醫揭「每天久坐」恐加速退化

若長輩帶有APOE ε4 基因的人，台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，坐得越久，大腦受的傷就越重，也就是越早會失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國衛院發現載脂蛋白APOE ε4 （Apolipoprotein E）基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯。台北榮總遺傳優生科主任張家銘解讀基因檢測多年，只要每天久坐，APOE ε4攜帶者的大腦就會出現變化。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他引述美國范德堡大學2025年發表的一篇7年期刊的研究，他們追蹤了超過400位年長者，看看「久坐」和「大腦退化」之間的關係。這些人幾乎每天都有運動，但其中一些人每天還是坐超過13小時。

這些帶有APOE ε4基因的年長者，張家銘表示，整體灰質體積少了將近76 mm³、額葉萎縮了38 mm³（這是負責注意力、情緒與規劃的大腦區塊、頂葉少了18.5 mm³（影響空間感與計算能力）。這些數據對一般人來說過於艱深，張家銘指出，就是認知能力測驗下降，換言之，有APOE ε4 基因的人，坐得越久，大腦受的傷就越重，就像一個人長期悶在不通風的房間裡，慢慢窒息。

張家銘直言，運動可以加分，但久坐是扣分，兩件事不能互相抵銷，對 APOE 攜帶者來說，不是「多動一點就好」，而是要「少坐一點才行」。怎麼做？不是去跑馬拉松，而是多站起來幾次。以下是他建議長輩要做的4件事：

●每坐滿30到60分鐘，起身動一動，哪怕只是走到陽台、倒杯水。

●工作中可以站起來開會、講電話，不一定要一直坐在椅子上。

●看電視可以在廣告時間站起來伸展一下。

●可以用手機設定「起身提醒」或智慧手錶的健康提示，這些小小的行動，看起來不起眼，卻可能就是讓您的大腦晚10年退化、甚至不退化的關鍵。

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