健康網》日本傳出麻疹升溫 林氏璧：返國有5症狀速就醫

日本近日麻疹病例增加，旅日達人林氏璧提出看法。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國際麻疹疫情升溫，疾管署於14日宣布新增1例印尼境外移入個案。近日日本媒體報導，日本出現不少痲疹感染個案，前台大醫師孔祥琪（林氏璧）在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，若返國後發現5症狀，需盡快就醫。

孔祥琪引用報導指出，今（2026）年迄4月8日，日本累計麻疹確診236例，約是去年同期3倍以上。今年是繼2019年麻疹大流行以來，流行曲線最高的一年。當年整年有744人確診。

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感染來源方面，確認是日本國內感染有159例，境外移入佔30例。最多是印尼12例，紐西蘭7例，印度3例，其他都很零星。

疾管署提醒，國際麻疹疫情持續，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。1966年（含）以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。

孔祥琪表示，在2025年初，疾管署給我們的建議是1981年之後出生的成年人，建議可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。但今年怎麼往前拉到1966年了呢？這是因為台灣國民免疫力長期調查研究110年度研究報告中，發現1965年之前出生的世代血中麻疹抗體陽性率大於97%，但從1966年之後出生的世代開始就逐漸開始下降，每5歲是降到93%，89%，85%，1981年之後是更明顯下降到66.5%。因此可能疾管署希望這15年出生，現年46~60歲左右這群人也要注意。

需要不分風險每個人都去測抗體或補接種疫苗嗎？孔祥琪表示，許多專家的看法會有所不同。「如果你問我的話，我會說不需要。」血中測到麻疹病毒的抗體下降，真的代表你就沒有免疫力了嗎？打完疫苗對麻疹的防護力真的只能維持大概15到20年嗎？我個人認為此議題其實有點複雜，因為血中測到抗體降低並不一定代表真的身體對麻疹沒有免疫記憶了。

病毒疫苗分為死疫苗和活疫苗，死疫苗因為沒有暴露到完整的病原體，常常產生的抗體有效期的問題，這個我們都很清楚。但活疫苗理論上是可以引發有記憶的終身免疫才對。測血中抗體來看此人對某個疾病有無保護力，只能看到片段但很可能不是免疫力的全貌。越久沒戰爭，越不容易在大街上看到軍隊。所以血液中抗體效價下降，不見得代表抵抗力下降。

孔祥琪表示，如果這世代對麻疹的免疫力廣泛性的下降是個問題，這麼多年來我們早就該看到麻疹大爆發了才對。「麻疹的傳染力可不是吃素的，他是空氣傳染加飛沫傳染，戴外科口罩是無法完全防止空氣傳染的。」

孔祥琪表示，2007~2008這兩年是日本流感近期最嚴重的兩年，那才叫做大爆發和重災區，2008年才開始採全數通報，當年就有1萬1013人確診，估計這兩年總共感染人數超過10萬人。那兩年台灣朋友去日本共277萬人次，兩年間總共確診麻疹26例。但有幾例是從日本境外移入的呢？3例。

你會說，這已經是20年前了，當年沒這麼多人去日本玩，台灣人的麻疹免疫力又經過20年，狀況很可能不同。好的，我們來看2019年，這年日本確診744例，是2008年以後最嚴重的一年。而這一年台灣人去日本有489萬人次，當年台灣麻疹確診141例創下近年新高（包含 59 例境外移入與引發的本土群聚），不過其中從日本移入的只有1例。而且那一例是7個月大嬰兒，還沒打過疫苗，本來就是高風險。

孔祥琪表示，日本麻疹大爆發最流行的3年，也就4例從日本的境外移入。這兩年日本麻疹又開始蠢蠢欲動，但到目前為止，境外移入案例多來自東南亞，完全沒有日本移入的個案。三月初一堆人擔心去東京巨蛋群聚看棒球會被傳染，有嗎？得麻疹的請舉手？

我之所以撐到今天才寫這個議題，是因為我對國人的麻疹群體免疫力很有信心，這已經經過了2007，2008，2019這三年的考驗。另外，「麻疹的潛伏期高達7到18天，就算你一下飛機就被傳染，在多半短期旅行的狀況下，發病時大多也已經回到國內家中，不至於影響大家在日本的行程。」

下飛機後，若18天都沒有出疹和發燒，那你就解除警報了。自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫（請避免搭乘大眾交通工具）並主動告知醫師你有去過日本，要小心麻疹的可能。

孔祥琪提醒，如果你很擔心，你可以去檢查抗體，補接種MMR疫苗。1981年之後出生的較建議，1966~1980年出生的可考慮，1965年以前出生的不用擔心。「認為「這個議題沒有這麼絕對，日本的麻疹疫情現在也離大爆發還很遠。」

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