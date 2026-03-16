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APOE ε4基因面面觀》想知道自己失智風險？ 醫：可做全基因體定序

2026/03/16 16:18

台北榮總遺傳優生科主任張家銘鼓勵有家族遺傳疾病者，提早做全基因體定序，可以了解自己的情況，在生活、飲食上改善，遠離疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘鼓勵有家族遺傳疾病者，提早做全基因體定序，可以了解自己的情況，在生活、飲食上改善，遠離疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國衛院發現載脂蛋白APOE ε4 （Apolipoprotein E）基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯。佳齡健康診所指出，帶有一個APOE4（異合子）的罹病風險增加約5倍，帶有兩個APOE4（純合子）的罹病風險則增加10至15倍。

根據佳齡診所專頁指出，帶有兩個APOE4（純合子）的人幾乎總是遵循可預測的阿茲海默症病理變化，這種變化順序與顯性遺傳阿茲海默症和唐氏症非常相似。

台灣精準醫學研究的資料，台灣約有3%的人是APOE4純合子。阿茲海默症是最常見的失智症，多數情況下是隨著年齡增長而發生。極少數的阿茲海默症是顯性遺傳。目前已知3個基因─presenilin-1、presenilin-2 和 amyloid precursor protein（APP）發生突變時，會導致家族性顯性遺傳的阿茲海默症。

目前台灣基因檢查費用根據項目不同而有不同，一般來說精準醫療套組全外顯子定序約3萬3000元、全基因體定序（WGS）約5萬3300元。台北榮總遺傳優生科主任張家銘鼓勵有家族遺傳疾病者，提早做全基因體定序，可以了解自己的情況。而知名作家吳淡如家族有明顯肺癌家族病史，她每年固定追蹤，強調家族遺傳基因的影響。

基因測驗可至大型醫院的「遺傳諮詢中心」、「健康管理中心」、「基因醫學部」或「檢驗醫學科」進行，通常需由醫師安排，如台北榮總、台大醫院等。私人健檢中心、醫學檢驗所及專業基因檢測公司（如台灣基康）也可提供癌症篩檢、體質分析等檢測。

依據訊聯基因數位衛教資料指出，基因是從父母傳承而來的人體密碼，由不同排列的DNA組合而成，影響人體的各個表徵，是決定血型、膚色、身高、生理機能等的關鍵因素，所以每個人的基因都是獨一無二的。健檢版檢查項目如下：

●老化風險：阿茲海默症、巴金森氏症、骨關節炎、骨質疏鬆。

●心血管風險：靜脈血栓栓塞、遺傳性腦中風、動脈粥狀硬化、家族性高膽固醇血症等。

●代謝風險：非酒精性脂肪肝、第二型糖尿病、高尿酸血症、酒精代謝等。

●眼睛健康風險：老年性黃斑部病變、高眼壓等。

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