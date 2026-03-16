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13人就有1人失智！ 國衛院研究：這個基因讓大腦退化更快

2026/03/16 14:11

國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較爲攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。（國衛院提供）

國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較爲攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。（國衛院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，且我國65歲以上長者失智症盛行率近8%，平均13名長者中，就有1人失智，失智症防治已成為台灣社會重要挑戰，而風險基因作為失智症早期辨識工具，國衛院透過本土研究確認，攜帶APOE ε4基因的長者認知功能退化較未攜帶相關基因者更快，且70歲以後加速情況將更加明顯。

國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員鍾宇筑說，失智症通常在症狀出現前數年就會出現病理變化，若能在患者尚未發病、認知功能仍屬良好的階段及早發現風險個案，並辨識未來可能快速退化的族群，有助於啟動可行的預防策略，是近年預防醫學與健康老化政策的關鍵挑戰。

鍾宇筑指出，過去國外研究發現，「APOE蛋白」可調節血中脂肪含量，並參與有害蛋白的代謝與清除，是晚發型阿茲海默症最常見的遺傳因子，尤其攜帶2個ε4者，發病年齡會提前約7至10年，且此族群65歲時，腦中幾乎都有斑塊類澱粉蛋白異常，不少人已開始出現認知退化症狀。

然而，鍾宇筑提到，台灣攜帶APOE ε4的族群比例約17.3%，遠低於歐美白人的6成，過往針對亞裔族群的研究也相對缺乏，為了解台灣族群APOE ε4基因與阿茲海默症多基因風險、臨床前階段的認知功能退化加速相關性，國衛院針對4392位年滿55歲基礎認知功能良好中高齡長者進行6年間的認知功能變化追蹤研究。

鍾宇筑解釋，團隊利用「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究」資料，以常用的「簡易心智量表」評估，追蹤發現，不論是否攜帶ε4基因，隨著年齡增加，認知功能也會退化，但攜帶APOE ε4基因的長者，不管攜帶單一或一對ε4基因，認知功能退化將顯著加速。

此外，鍾宇筑指出，研究中發現，攜帶APOE ε4數量越多、認知功能退化加速越明顯，且退化速度差距多在70歲之後逐漸拉開，顯示APOE ε4基因對認知功能退化的影響，可能隨年齡累積而更加明顯，且台灣社區中高齡長者的APOE ε4基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯，但其他非APOE的遺傳風險，在目前追蹤期間內尚未呈現可辨識的影響。

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