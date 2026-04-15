健康網》無症狀可能是癌！27歲男驚罹腎臟癌 醫：務必定期檢查

「沒有症狀，不代表沒有風險。」佳齡診所表示有位27歲的男性進行腹部超音波後，意外發現自己有腎臟癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名27歲的男性上班族，於2025年接受例行健康檢查。原本只是例行的腹部超音波檢查，卻意外發現腎臟出現腫瘤。經轉診至醫院進一步檢查後，確診為腎細胞癌。所幸因為發現得早，僅需接受部分腎臟切除手術，順利完成治療。

腎臟癌多半沒有症狀，早期往往是在健檢中被發現。負責進行腹部超音波檢查的胃腸肝膽科暨小兒科專科醫師陳其柏表示，腎臟癌中約九成為「腎細胞癌」，是源自腎小管上皮細胞的惡性腫瘤，常見於50至70歲族群，男性發生率高於女性。

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然而，腎臟癌在早期幾乎沒有症狀。沒有腰痛、沒有血尿、也沒有明顯警訊，因此許多患者是在健康檢查時才意外發現。「0期或早期腎臟癌通常沒有任何症狀，唯一能夠提早發現的方法，就是定期檢查。」陳其柏醫師指出。

腎臟腫瘤如何被發現？影像檢查是重要工具

佳齡診所副院長王森德表示，腎臟腫瘤通常透過影像學檢查發現，包括：腹部超音波或腎臟超音波、電腦斷層掃描（CT）、磁振造影（MRI）。其中，腹部超音波是健康檢查中最常見的篩檢方式。當腎臟腫瘤長到約1至2公分以上時，多半能透過超音波偵測到。

如果超音波檢查發現疑似腫瘤，通常會安排進一步的電腦斷層或磁振造影檢查，並搭配顯影劑，以評估腫瘤的性質。

由於腎細胞癌通常屬於血管豐富的腫瘤，透過顯影劑的對比，能更清楚判斷腫瘤是良性還是惡性。整體而言，影像學檢查對腎臟腫瘤的診斷率可接近九成。

出現三大症狀 往往已經是中晚期

腎臟癌常見的三大典型症狀包括：無痛性血尿、腰側疼痛、腹部腫塊。臨床上，當這些症狀出現時，腫瘤往往已經較大或甚至出現轉移。

王森德解釋，腎臟位於後腹腔深處，又受到肋骨保護，小型腫瘤很難透過觸診發現，因此腎臟癌常常會在沒有明顯不適的情況下持續生長。若出現血尿，可能代表腫瘤已侵犯到集尿系統；若出現腰痛，甚至可能與骨轉移或侵犯周圍組織有關，此時多半已屬於較晚期的表現。

早期腎臟癌 治療效果佳

若在健康檢查中發現腎臟腫瘤，建議儘速至泌尿科進行進一步檢查。醫師通常會安排電腦斷層或磁振造影檢查，並透過影像判斷腫瘤大小、位置及可能的惡性程度。如果腫瘤仍侷限於腎臟內，屬於早期腎臟癌，手術治療通常能獲得良好效果。

早期腎臟癌治療效果佳，5年存活率可達8成以上。腎臟癌的主要治療方式仍以手術切除為主。根據腫瘤大小與位置不同，手術方式也有所不同，例如：部分腎臟切除（保留腎臟功能）；根除性腎臟切除；腹腔鏡或機器手臂手術。

如果腫瘤小於4公分且位置合適，通常可以採取部分腎切除手術，保留大部分正常腎臟組織。早期腎臟癌接受手術後，五年存活率可達80%以上，而多數患者仍可依靠剩餘的腎臟維持正常生活。若疾病進展至晚期，近年來透過標靶治療與免疫治療的進步，也為患者帶來更多治療選擇。

高風險族群：吸菸、肥胖入列

腎細胞癌的確切原因仍未完全明確，但目前已知的危險因子包括：吸菸、肥胖、高血壓、慢性腎臟病或長期洗腎、家族史或基因突變（如VHL症候群）、長期接觸石綿、鎘、苯等化學物質。此外，隨著健康檢查普及，臨床上，年輕族群被診斷出早期腎臟癌的比例逐漸增加。

非高風險族群 建議1年1次

醫師建議：

• 一般族群：每年一次健康檢查，包含腹部超音波。

• 高風險族群：如吸菸、高血壓、肥胖或慢性腎病患者，應更重視定期影像檢查與醫師追蹤。

王森德強調，健康管理的關鍵不只是單次檢查，而是長期追蹤與健康數據的累積。透過持續性的健康紀錄，更容易發現身體細微的變化。

「沒有症狀，不代表沒有風險。」腎臟癌在早期往往沒有任何警訊，但透過健康檢查與影像技術的進步，越來越多腫瘤能在早期被發現。早期診斷不僅能保留腎臟功能，也能大幅提升治療效果與生活品質。王森德提醒民眾預防方式：戒菸、控制體重與血壓、避免濫用藥物、定期健康檢查。40 歲以上民眾，建議每年接受一次腹部超音波檢查，及早掌握身體狀況。

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