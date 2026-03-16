APOE ε4基因面面觀》台灣人「6分之1帶這基因」！ 國衛院：70歲後認知退化差距拉開

台灣人有6分之1的帶有APOE ε4基因，國衛院在長達6.3年追蹤，發現70歲以上認知與非帶基因者，逐漸拉開差距。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕國衛院發現載脂蛋白APOE ε4 （Apolipoprotein E）基因與年齡相關認知功能退化加速具有明確關聯。台北榮總遺傳優生科主任張家銘解讀基因檢測多年，台灣人很多都有的失智基因，大約有6分之1的人帶有一個APOE ε4變異，還有約百分之一的人，是兩個都帶有。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他引述研究指出，總算讓我們更明白：「為什麼有些人看起來身體健康、也有運動，還是很早出現記憶力變差？」

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國衛院神經及精神醫學研究中心陳為堅特聘研究員領導跨單位研究團隊，利用「台灣中老年健康因子及健康老化長期研究（Healthy Aging Longitudinal Study in Taiwan，HALST）」資料，以常用的「簡易心智量表（Mini-Mental Status Examination，MMSE）」評估，追蹤並分析6.3年間4392位年滿55歲、基礎認知功能良好中高齡長者的認知功能變化，於3月6日在《JAMA Network Open》期刊發表。

國衛院發現，約70歲後開始明顯分化，APOE ε4攜帶者的認知曲線與非攜帶者逐漸拉開差距。

張家銘則引用美國范德堡大學2025年發表了的一篇7年期的研究，他們追蹤了超過400位年長者，看看「久坐」和「大腦退化」之間的關係。這些人幾乎每天都有運動，但其中一些人每天還是坐超過13小時。他指出，結果令人震驚，即使有運動，只要久坐，大腦還是會退化，尤其是那些帶有APOE ε4基因的人，退化得更快、更深、更早出現。

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