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健康 > 傷病癌症 > 外傷

外傷大量出血 急診醫師：謹記3原則可保命

2026/04/16 12:48

醫師蘇培易說，外傷止血掌握直接加壓、傷口填塞及止血帶使用三步驟，每個人都能成為第一線救命者。（新竹台大分院提供）

醫師蘇培易說，外傷止血掌握直接加壓、傷口填塞及止血帶使用三步驟，每個人都能成為第一線救命者。（新竹台大分院提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日前一名民眾因意外造成嚴重外傷大量出血，被送至新竹台大分院急診部。意外發生當下，家屬立即以手壓迫傷口止血，成功爭取關鍵時間，急診醫學部蘇培易醫師表示，嚴重出血時真正決定生死的關鍵，往往發生在救護車抵達前的數分鐘，患者到院時已明顯失血，所幸現場持續壓迫出血點，使血流量降低，送醫過程中仍維持基本循環狀態，到院後立即輸液止血，順利控制出血並完成後續治療，成功救回生命。

蘇培易說，當股動脈或肱動脈等主要動脈受損時，失血速度極快，嚴重時可能在3分鐘內危及生命；即使在都會區，救護車平均仍需5至8分鐘才能抵達現場，這段空窗期正是外傷死亡最常發生的時刻。

為此，國際推動「Stop the Bleed」概念，強調一般民眾也能成為第一線救命者。外傷止血可掌握3個步驟：

1.直接加壓：雙手持續、用力按壓出血點。

2.傷口填塞：將紗布或乾淨布料填入傷口，再配合雙手按壓傷口。

3.止血帶使用：四肢大出血時立即以止血帶綁緊，醫護接手前不要自行鬆開。

大量出血時，應立即通報救護並在安全情況下持續壓迫止血，直到救護人員接手，不要僅以紙巾輕壓，也不需要反覆查看傷口，更不要未進行處置而等待協助，以免錯失黃金救援時間。

新竹臺大分院表示，急診醫療不僅在醫院內進行，更延伸至社區與公共場所。推廣基本止血與自救互救能力，可讓民眾在意外發生的第一時間降低傷亡，成為緊急醫療體系的重要第一道防線。

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