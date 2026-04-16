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健康網》提神猛喝能量飲料 泌尿醫揭3危機：精蟲、排卵都卡關

2026/04/16 14:11

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，能量飲料中具有3大危險成分，除會導致大幅增加泌尿道感染與腎結石風險，對於男性、女性生殖系統也都具有殺傷力；情境照。（圖取自freepik）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，能量飲料中具有3大危險成分，除會導致大幅增加泌尿道感染與腎結石風險，對於男性、女性生殖系統也都具有殺傷力；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人熬夜加班、運動前，總習慣來一罐能量飲料，但你可能不知道，過度依賴提神飲料，其實正在透支你的泌尿生殖系統健康。內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，能量飲料中具有3大危險成分，除會導致大幅增加泌尿道感染與腎結石風險，對於男性精蟲濃度與活動力、女性排卵受孕也都具有殺傷力。提醒飲用應掌握限量等3原則，並記得多補充白開水，降低對泌尿生殖系統的健康影響。

能量飲料3大危險成分

江佩璋於臉書專頁「江佩璋醫師．泌尿專科」發文解析，許多人常喝的能量飲料，具有3大危險成分：

超量咖啡因：一罐動輒80-160mg的咖啡因含量，不僅刺激大腦，更會直接刺激膀胱平滑肌，降低尿意閾值。

爆表高糖分：部分品牌一罐含糖量高達40g，直接超過每日建議攝取量。高糖加上尿液濃縮，簡直是細菌滋生的完美溫床。

隱藏版刺激物：其中添加的「瓜拿納」，其實是超高濃縮的天然咖啡因，搭配牛磺酸複合作用，也會進一步加重細胞的氧化壓力。

能量飲料3大殺傷力

此外，江佩璋指出，能量飲料中的這些成分，對泌尿生殖系統也有以下3大殺傷力：

下泌尿道災難：強烈的利尿與刺激作用，極易引發頻尿、急尿、夜尿。若水分補充不足，高濃度尿液更會大幅增加泌尿道感染與腎結石風險。

男性蟲蟲危機：研究證實，規律飲用會導致睪丸組織氧化損傷，讓精蟲濃度與活動力顯著下降。

女性受孕卡關：過量咖啡因與糖分會干擾荷爾蒙，導致卵巢儲備下降、排卵異常，甚至增加孕期風險。

能量飲料飲用3原則

如果必須飲用能量飲料，江佩璋提醒，應掌握以下3原則：

1.設定每週上限：健康成人一週以1罐（約250 mL）為限，且當天應避免再喝咖啡或茶。

2.喝完加倍補水：飲用後，務必大量補充白開水，以抵消利尿效應，避免尿液過度濃縮。

3.高風險族群請戒除：如果你是備孕中男女、膀胱過動症患者、反覆泌尿道感染或腎結石／腎臟病友，請直接將能量飲料列為拒絕往來戶，建議以喝水為主。

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