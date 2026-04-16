自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

疾管署「疾病擬人」前進北港 籲信眾注意飲食安全

2026/04/16 14:26

疾管署三度南下北港，攜手「疾病擬人」人氣角色白靜、簡奕參與白沙屯媽祖進香祈福活動，呼籲民眾落實手部衛生及呼吸道禮節等衛生好習慣，並注意防範登革熱、飲食安全及正確使用抗生素。（疾管署提供）

疾管署三度南下北港，攜手「疾病擬人」人氣角色白靜、簡奕參與白沙屯媽祖進香祈福活動，呼籲民眾落實手部衛生及呼吸道禮節等衛生好習慣，並注意防範登革熱、飲食安全及正確使用抗生素。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕今（2026）年白沙屯媽祖自12日深夜起駕，今（16）日中午抵達北港朝天宮，疾管署「疾病擬人」人氣角色白靜、簡奕今日也前進北港朝天宮，加入進香活動，化身最萌及帥氣「防疫香燈腳」，駐點周邊高人流據點與全國信眾熱情互動，呼籲民眾落實個人衛生、防範登革熱及正確使用抗生素。

疾管署指出，抗生素抗藥性是健康的隱形殺手，臨床研究顯示，感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險提高，50歲以上長者、慢性病患等呼吸道感染高風險族群更要注意。此外，依據疾管署2025年「抗生素認知、態度與用藥行為」民意調查顯示，仍約有4成民眾誤將抗生素視為消炎止痛藥。

此外，疾管署表示，民眾使用抗生素務必落實「4不1要」原則：不主動要求、不自行購買、不服用他人藥物、不隨便停藥，並務必「要」遵守醫囑，另也借這次進香活動，提醒民眾落實衛生好習慣，並注意飲食安全。

疾管署呼籲，民眾參加進香行程勿忘做好防疫，活動期間應留意自身健康狀況，落實手部清潔、避免感染及傳播呼吸道傳染病、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直曬，慎防中暑或曬傷。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應戴上口罩就醫並適度休息。

另疾管署強調，天氣開始逐漸轉熱，利於蟲媒及腸胃道傳染病傳播。落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中