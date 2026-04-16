疾管署「疾病擬人」前進北港 籲信眾注意飲食安全

疾管署三度南下北港，攜手「疾病擬人」人氣角色白靜、簡奕參與白沙屯媽祖進香祈福活動，呼籲民眾落實手部衛生及呼吸道禮節等衛生好習慣，並注意防範登革熱、飲食安全及正確使用抗生素。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕今（2026）年白沙屯媽祖自12日深夜起駕，今（16）日中午抵達北港朝天宮，疾管署「疾病擬人」人氣角色白靜、簡奕今日也前進北港朝天宮，加入進香活動，化身最萌及帥氣「防疫香燈腳」，駐點周邊高人流據點與全國信眾熱情互動，呼籲民眾落實個人衛生、防範登革熱及正確使用抗生素。

疾管署指出，抗生素抗藥性是健康的隱形殺手，臨床研究顯示，感染多重抗藥性細菌的患者，其死亡風險提高，50歲以上長者、慢性病患等呼吸道感染高風險族群更要注意。此外，依據疾管署2025年「抗生素認知、態度與用藥行為」民意調查顯示，仍約有4成民眾誤將抗生素視為消炎止痛藥。

請繼續往下閱讀...

此外，疾管署表示，民眾使用抗生素務必落實「4不1要」原則：不主動要求、不自行購買、不服用他人藥物、不隨便停藥，並務必「要」遵守醫囑，另也借這次進香活動，提醒民眾落實衛生好習慣，並注意飲食安全。

疾管署呼籲，民眾參加進香行程勿忘做好防疫，活動期間應留意自身健康狀況，落實手部清潔、避免感染及傳播呼吸道傳染病、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直曬，慎防中暑或曬傷。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應戴上口罩就醫並適度休息。

另疾管署強調，天氣開始逐漸轉熱，利於蟲媒及腸胃道傳染病傳播。落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法